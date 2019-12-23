 Банки снизили ставки по депозитам во всех валютах

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Так, средние ставки по депозитам в гривне больше всего снизились для вкладов на срок от 3 месяцев до 6 – их средняя ставка упала на 0,40 процентного пункта (п.п.) и составляет 13,60% годовых. Депозиты сроком от 6 месяцев до полугода подешевели на 0,31 п.п. – до 14,20% годовых.

Вклады в гривне на периоды свыше года подешевели на 0,30 п.п. – до 13,38% годовых. Менее заметно опустили ставки депозиты на срок от месяца до 3 (на 0,23 п.п. – до 11,32% годовых). Ставки по вкладам на период до месяца снизились на 0,17 п.п. – до 9,60% годовых, бессрочные сбережения – на 0,06 п.п., до 7,64% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах максимально снизились для вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев – на 0,10 п.п., до 2,02% годовых. Менее существенно потеряли сбережения периодом свыше года – 0,05 п.п., до 2,71% годовых.

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Вклады в долларах США на срок от полугода до года подешевели на 0,04 п.п. – до 2,53% годовых. Ставки по депозитам на периоды от месяца до трех снизились на 0,01 п.п. – до 1,23% годовых. Не претерпели изменений ставки по вкладам на периоды менее месяца (1,07%), а также бессрочные сбережения (0,53%).

Средние ставки по депозитам в евро больше всего снизились по вкладам на срок от 3 до 6 месяцев – на 0,07 п.п., до 1,33% годовых. Меньше подешевели вклады на срок свыше года – на 0,06 п.п., до 1,93% годовых.

Депозиты в европейской валюте периодом от полугода до года подешевели на 0,04 п.п. – до 1,77% годовых. Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. и составляет 0,42% годовых. Вклады сроком до месяца по-прежнему предлагают 0,78% годовых. И только депозиты на периоды от месяца до 3 подняли ставки (на 0,01 п.п. до 1,20% годовых).