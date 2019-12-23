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 САП направила в суд дело о завладении землей Национальной академии аграрных наук

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о завладении ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Обвинительный акт касается 9 лиц, которые подозревают в незаконном завладении землей академии в 2013-2014 годах.

Расследованием установлено, что служебные лица Национальной академии и ее структурных подразделений, советник президиума НААН от Службы безопасности Украины, чиновники ГУ Госземагентства в Киевской области завладели 138 земельными участками (общая площадь 13,2564 га), размещенными на территории Гатненского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области.

Указанные земли были сформированы в результате изъятия 15,12 га особо ценной земли ГП ОХ "Чабаны", а их рыночная стоимость на момент перехода в частную собственность составляла 42,553 млн грн.

подозреваемые также намеревались завладеть еще 6 земельными участками общей площадью 0,581 га, рыночная стоимость которых на момент формирования составила 1,436 млн грн.

Среди обвиняемых 6 должностных лиц Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений, 2 - бывшие должностные лица ГУ Госземагентства в Киевской области и 1 - сотрудник Службы безопасности Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166891
 
 
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