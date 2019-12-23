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 Вице-премьер РФ отрицает заключение контрактов для прямых поставок газа в Украину

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона якобы уже заключила контракты с рядом украинских компаний для прямых поставок газа в Украину.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того, как все вопросы (связанные с транзитом) будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - сказал Козак на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями.

Козак отметил, что "сегодня в Украине разгорается "буря в стакане" по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ".

"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", - сказал Козак.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее источники сообщили, что 5 украинских компаний заключили контракт с ПАО "Газпром" для прямых поставок газа в Украину.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166888
 
 
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