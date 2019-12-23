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 Сумма вкладов физлиц в банках выросла на 4 миллиарда, – Фонд гарантирования. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 декабря сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 462,9 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования сообщает БизнесЦензор.

Для сравнения на 1 ноября 2019 года этот показатель составлял 458,9 млрд грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало декабря 2019 года: вклады в национальной валюте – 268,6 млрд грн; вклады в иностранной валюте – 194,3 млрд грн.

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 тысяч грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках Фонда. Также по сумме гарантии Фонда полностью покрывается 43,6% вкладов, составляет 202 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на начало декабря 2019 года составляет 43,3 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 тысяч грн составляет 420,1 тыс, и сумма их вкладов составляет почти 260,9 млрд грн.

Количество вкладчиков физических лиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда по состоянию на 1 декабря 2019 составила почти 1,3 млн или 3% от всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет 29,3 млрд грн (6,3% от общей суммы вкладов).

На 1 декабря 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало декабря 2019 года, составила 10,4 млрд грн.

Сумма вкладов физлиц в банках выросла на 4 миллиарда, – Фонд гарантирования 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166886
 
 
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А проценты по вкладам существенно упали
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