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 SkyUp запустит рейсы в Албанию и Португалию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines готовится запустить авиарейсы в Албанию и Португалию из Киева.

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp Airlines сообщает БизнесЦензор.

"23 декабря 2019 на сайте украинского авиаперевозчика SkyUp Airlines открывается продажа билетов на рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия), - сообщает компания.

Рейс Киев – Тирана – Киев начнет выполняться с 30 мая 2020 года по понедельникам, средам и субботам. "Обращаем внимание, что рейсы по понедельникам и средам будут добавлены в полетную программу с 8 июня 2020 года", - сообщает компания.

Стоимость начинается с 2,307 тыс грн в одну сторону без багажа

Рейс Киев – Лиссабон – Киев будет запущен с 29 марта по понедельникам и пятницам. Стоимость билета без багажа – 2,772 тыс грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166881
 
 
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