 Украина за 10 месяцев импортировала газа на $2,1 миллиарда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в октябре-2019 составила $214,6 за 1 тыс. куб. м, что на 20% больше, чем в сентябре-2019 ($178,8).

Контрагентами по итогам десяти месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 4 млрд 810,817 млн куб. м газа на $942,569 млн, Германии – 3 млрд 186,405 млн куб. м на $628,481 млн, Чехии – 573,896 млн куб. м на $107,138 млн, Польши – 556,806 млн куб. м на $106,391 млн, Венгрии – 460,135 млн куб. м на $88,411 млн, Франции – 385,872 млн куб. м на $78,629 млн, Австрии – 267,521 млн куб. м на $72,489 млн, Великобритании – 185,05 млн куб. м на $43,811 млн, Люксембурга – 133,663 млн куб. м на $32,256 млн, Словакии – 111,052 млн куб. м на $19,89 млн, Италии – 16,893 млн куб. м на $3,487 млн, Болгарии – 1,4 млн куб. м на $0,255 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн. Средняя цена импортированного страной газа в январе-2018 составила $279,4 за 1 тыс. куб. м, в феврале – $261,1, в марте – $278,7, в апреле – $310,8, в мае – $263,5, в июне – $267,4, в июле – $309,1, в августе – $293,9, в сентябре – $320, в октябре – $347,3, в ноябре – $337,5, в декабре – $283,8.