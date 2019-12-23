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 Зеленский сегодня проведет встречу с руководством операторов АЗС

Президент Владимир Зеленский 23 декабря проведет встречу с топ-менеджментом операторов розничного рынка нефтепродуктов, сообщили руководители сетей, получившие соответствующие приглашения.

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Встреча запланирована на 14:00. "Приглашения поступили буквально вчера", — сообщил директор одной из общенациональной сети.

Основной темой обсуждения, по имеющейся информации, будет ценовая ситуация на розничном рынке. Собеседник издания отметил, что на встречу приглашен менеджмент широкого круга операторов АЗС.

В начале декабря сначала глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, затем Антимонопольный комитет, министр экономического развития Тимофей Милованов и премьер Алексей Гончарук выразили обеспокоенность уровнем розничных цен на топливо.

В течение последних двух с половиной недель (начиная с 5 декабря) средняя цена бензинов и ДТ по стране опустилась на 50 коп./л. Например, премиальные сети ОККО и WOG снизили цены на 1,3 грн/л, Glusco — на 1,1 грн/л. Крупнейшая в стране консолидированная сеть группы "Приват" на снижение цен не отреагировала.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166873
 
 
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