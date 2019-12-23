 Госинспекция продлит на 10 лет эксплуатацию блока №3 Южно-Украинской АЭС

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Срок эксплуатации блока будет продлен на 10 лет (до 10 февраля 2030 года).

Департаменту по вопросам безопасности ядерных установок ГИЯРУ поручено обеспечить подготовку для переоформления лицензии, которая традиционно подписывается главой инспекции в течение нескольких недель после решения коллегии.

Таким образом, это уже 11-й блок АЭС Украины, срок эксплуатации которого будет продлен. В декабре 2010 года ГИЯРУ продлила сроки эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС (на 20 лет), ноябре-2013 – блока №1 Южно-Украинской АЭС (10 лет), декабре-2015 – блока №2 Южно-Украинской АЭС (10 лет), сентябре-2016 – блока №1 Запорожской АЭС (10 лет), в октябре-2016 – блока №2 Запорожской АЭС (10 лет), ноябре-2017 – блока №3 Запорожской АЭС (10 лет), в июле-2018 – блока №3 Ривненской АЭС (20 лет), в октябре-2018 – блока №4 Запорожской АЭС (10 лет), в июле-2019 – блока №1 Хмельницкой АЭС (на 10 лет).

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Эксплуатирует также Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.