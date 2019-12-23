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 Украинские компании уже заключили договора с "Газпромом" на прямые поставки газа

Пять украинских компаний уже заключили договора с российским ПАО "Газпромом" на поставку газа с 1 января 2020 года для внутреннего потребления Украины.

Об этом сообщили источники БизнесЦензор.

Названия компаний и объемы поставок не называются.

Как сообщал БизнесЦензор, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что контракт с российским "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен лишь на рыночных условиях.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что ПАО "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.

Украина уже почти четыре года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина и Россия согласовали предварительные условия продолжения транзита российского газа в Европу после 1 января 2020 года, заявили министры энергетики обеих стран по итогам прошедших в четверг в Берлине переговоров.

Перед этим Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2", а президент РФ Владимир Путин впервые признал решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд плюс проценты.

Переговоры продолжились в двухстороннем формате на следующий день в Минске.

На брифинге по их итогам в субботу в Офисе президента министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что достигнутые соглашения предусматривают подписание нового контракта на транзит российского газа с 1 января 2020 года по европейским правилам сроком на 5 лет с возможностью его продления еще на 10 лет. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год его действия составят 65 млрд кубометров и по 40 млрд куб. м в следующие 4 года.

Кроме того, "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $3 миллиарда по решени Стокгольмского арбитража.В свою очередь "Нафтогаз" отзовет международные газовые иски против "Газпрома".

Пакетное соглашение предусматривает возможность прямых поставок газа российским "Газпромом" в Украину, однако не содаржит конкретных договоренностей в этом вопросе.

Позднее Кабмин обнародовал фотокопию подписанного протокола.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166867
 
 
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Торгівля на крові?Наші гинуть на фронті від кацапських куль,а ви проплачуєте ці кулі? ЛЮДИ,НЕ ТЕРПІТЬ цих продажних,вставайте!Матері,вбивають Ваших дітей,а потім за них вам пхають кацапський газ.Яка зневага!
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А чому купляла, дизель, бензин інші нафтопродукти? чому їх можна купувати, а газ ні?
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Сейчас с этим Зеленским и бандой Коломойского Украинцы не успеют отдуплиться, как эти коллаборанты оформят Украину, как западный округ РФ. Полную власть над собой дали опять партии регионов и еще больше власти даль им, чем при януковиче. это полная жопа!
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Все и так понимали, что реверсный газ - всё равно российский, но перекупленный через посредников, к чему этот цирк, если можно называть вещи своими именами и покупать выгоднее? Почему так же не кричат про топливо для АЭС? Задолбали лицемерить и морализировать, бизнес должен быть прагматичным, и работать на рост прибыли. Надо признать, что во многих аспектах энергетики и промышленности Украина остается зависимой от РФ и двигаться дальше.
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А де все эти "борцуны с торговлей на крови", семенченки, соболевы? Блокируют уже газопроводы? Или офисы этих компаний?
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"Як ми це робимо: держава в особі Нафтогазу не закуповуватиме російський газ(тіштеся, патріоти!). Натомість декілька приватних структур домовляються з Газпромом про постачання газу на територію України. Один лише бізнес, ніякої політики. Вчіться, лохи!" Голобородько




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