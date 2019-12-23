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 Украинские компании уже договорились с "Газпромом" о прямых поставках газа

Пять украинских компаний уже заключили договора с российским ПАО "Газпромом" на поставку газа с 1 января 2020 года для внутреннего потребления Украины.

Об этом сообщили источники БизнесЦензор.

Названия компаний и объемы поставок не называются.

Как сообщал БизнесЦензор, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что контракт с российским "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен лишь на рыночных условиях.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что ПАО "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.

Украина уже почти четыре года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина и Россия согласовали предварительные условия продолжения транзита российского газа в Европу после 1 января 2020 года, заявили министры энергетики обеих стран по итогам прошедших в четверг в Берлине переговоров.

Перед этим Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2", а президент РФ Владимир Путин впервые признал решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд плюс проценты.

Переговоры продолжились в двухстороннем формате на следующий день в Минске.

На брифинге по их итогам в субботу в Офисе президента министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что достигнутые соглашения предусматривают подписание нового контракта на транзит российского газа с 1 января 2020 года по европейским правилам сроком на 5 лет с возможностью его продления еще на 10 лет. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год его действия составят 65 млрд кубометров и по 40 млрд куб. м в следующие 4 года.

Кроме того, "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $3 миллиарда по решени Стокгольмского арбитража.В свою очередь "Нафтогаз" отзовет международные газовые иски против "Газпрома".

Пакетное соглашение предусматривает возможность прямых поставок газа российским "Газпромом" в Украину, однако не содаржит конкретных договоренностей в этом вопросе.

Позднее Кабмин обнародовал фотокопию подписанного протокола.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166867
 
 
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 Топ комментарии
 
Торгівля на крові?Наші гинуть на фронті від кацапських куль,а ви проплачуєте ці кулі? ЛЮДИ,НЕ ТЕРПІТЬ цих продажних,вставайте!Матері,вбивають Ваших дітей,а потім за них вам пхають кацапський газ.Яка зневага!
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Сейчас с этим Зеленским и бандой Коломойского Украинцы не успеют отдуплиться, как эти коллаборанты оформят Украину, как западный округ РФ. Полную власть над собой дали опять партии регионов и еще больше власти даль им, чем при януковиче. это полная жопа!
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А де все эти "борцуны с торговлей на крови", семенченки, соболевы? Блокируют уже газопроводы? Или офисы этих компаний?
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Торгівля на крові?Наші гинуть на фронті від кацапських куль,а ви проплачуєте ці кулі? ЛЮДИ,НЕ ТЕРПІТЬ цих продажних,вставайте!Матері,вбивають Ваших дітей,а потім за них вам пхають кацапський газ.Яка зневага!
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А чому купляла, дизель, бензин інші нафтопродукти? чому їх можна купувати, а газ ні?
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открою секрет - электроенергию и нефть мы все это время покупаем
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Сейчас с этим Зеленским и бандой Коломойского Украинцы не успеют отдуплиться, как эти коллаборанты оформят Украину, как западный округ РФ. Полную власть над собой дали опять партии регионов и еще больше власти даль им, чем при януковиче. это полная жопа!
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Все и так понимали, что реверсный газ - всё равно российский, но перекупленный через посредников, к чему этот цирк, если можно называть вещи своими именами и покупать выгоднее? Почему так же не кричат про топливо для АЭС? Задолбали лицемерить и морализировать, бизнес должен быть прагматичным, и работать на рост прибыли. Надо признать, что во многих аспектах энергетики и промышленности Украина остается зависимой от РФ и двигаться дальше.
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Через европейских посредников РФ не могла влиять на украинские компании. А сейчас ради скидки на газ, некоторые компании начнут поддерживать РФ.
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ну вот у нас на АЭС топливо российское, ну и сколько электростанций поддерживают РФ? то же самое с нефтью и бтрами. мне не особо понятно, что значит "компании поддерживают РФ", это же не политические структуры, да бы выражать какуе-то поддержку кому либо. бизнес работает на спрос и предложение, на рост прибыли и сокращение издержек, остальное - понты для телевизора.
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Паливо на наших АЕС на 50 % американське. РФ не може шантажувати поставками ядерного палива, бо швидко одержить санкції МАГАТЕ і втратить покупця. Ще 5 років назад залежність від ядерного палива була 100%. По газу ми відмовилися від прямих постачань ще три роки назад, як тільки технологічно змогли це зробити. При прямих постачаннях газу з РФ Мертвечук, Бойко та інші вороги України будуть добре заробляти і боротися з Україною зсередини. ***** не криючись пропонує свій газ на 20% дешевше. Думаєш це, щоб нам зробити приємне і допомогти?
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50% америкосов, а другие 50%? Вы же не хочешь сказать, что на реверсе никто руки не греет? Я сильно не вникал, но слышал, что люди, приближенные к Пороху как раз и греют руки на реверсе, это поясняет, чего именно он так начал возмущаться. Греют что так, что сяк, и газ по происхождению тот же. Только при прямых торгах, даже при нагреве рук тех, кого вы упомянули, в итоге газ будет дешевле. Медведчук, что так что сяк будет на коне и только через него решаются настоящие вопросы, иначе он не мог бы летать напрямую в Москву что при Порохе, что при ЗЕ, хотя номинально по телеку он и является злым врагом Украины.
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Газ купляється на ринках Європи. Зокрема на газовому хабі в Дюседльдорфі, постачальником може бути хто завгодно. Ціна там дуже мінлива, влітку дуже дешево. В Україні діє ринок газу за європейськими правилами. Було смішно читати, коли Бойко "привіз" пропозицію дешевого газу з РФ, коли на хабі в ЄС можна було купити заледве не вдвічі дешевше. Російський дешевий газ ми вже купляли по 450-500 дол. коли в ФРГ російський газ продавався по 250.
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Это же не абстрактный рынок, Украина покупает газ у конкретных государств, а те в свою очередь, закупают газ в избыточном количестве от своих нужд, именно для перепродажи Украине. Этот газ всё равно был добыт в РФ, какая разница ,кто был его предыдущим перекупщиком, это нелепая манипуляция. За цену в 450-500 баксов стоит поблагодарить госпожу ЮВТ, которая была за это, конечно же, несправедливо осуждена злочинной владой Яныка. Но поскольку во время майдана ее несправедливый арест был прекращен, стало быть, цена эта была очень даже справедливой, так что этот выпад я пропущу.
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Ринок газу якраз абстрактний, там сотні ігроків-продавців, не держави там торгують, а комерсанти. В тому числі і наш Нафтогаз: закупити дешево влітку в газосховища, а взимку продати дорого - гарний гешефт. Російський газ займає приблизно 30% європейського ринку.
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Про Пороха і нагрівання. Тобі не здається підозрілим, що великий "друг" України )(уйло настирно пропонує дешевий газ? Досить сісти знову на дешевий газ з РФ як знову буде важко злізти з цієї корупційної голки. Всі великі статки зароблені на газу.
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Как заметили выше ,нагревать руки будут другие, нужные ему люди ,я с этим как бы и не спорил.
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Я за то, да бы Украина покупала газ как можно дешевле, без оглядки на дешевый политический популизм, напрямую или нет, но руководствуясь исключительно экономической целесообразностью.
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Купляти у ворога газ, який завжди був зброєю проти України, аморально як мінімум, а не політичний популізм.
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Вести себя непрагматично в вопросах торговли - это измена гос интересов, а не аморальное поведение.
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А де все эти "борцуны с торговлей на крови", семенченки, соболевы? Блокируют уже газопроводы? Или офисы этих компаний?
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"Як ми це робимо: держава в особі Нафтогазу не закуповуватиме російський газ(тіштеся, патріоти!). Натомість декілька приватних структур домовляються з Газпромом про постачання газу на територію України. Один лише бізнес, ніякої політики. Вчіться, лохи!" Голобородько




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Чему удивлятся: Об этом сообщили источники Бизнес Цензора
Эти же "источники", надо ещё уточнить чего именно, требуют СНБО созвать...
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Пять компаний?
Ну Фирташ, ну Беня, у Ахмета - уголь, кто ещё?
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Обсяги промислового виробництва в листопаді 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,5%.
Про це повідомляється в даних Державної служби статистики.
В цілому з початку року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,2%.
За перші 11 місяців 2019 року в добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання становило 0,8%, в переробній промисловості - падіння на 1,7%, в поставках електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - падіння на 2,7%.
У березні 2019 року обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте в травні сповільнилося до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в липні - на 0,2%, у вересні - на 1,7%, в жовтні - на 5%.
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Всех расстрелять за предательство Укарины!
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Пять украинских компаний уже заключили договора с российским ПАО "Газпромом" на поставку газа с 1 января 2020 года для внутреннего потребления Украины. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166867

Ватні виродки.
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Зеклован грає під дурня,а само бреше усім Украінцям.Не лох мабуть готовить валізи на Ростов,або кудись ще далі.Це ж надо таке сміття вибрати в президенти,зебільним,тупим лохторатом.
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