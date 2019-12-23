 "Укрэнерго" ограничивало производство электроэнергии на АЭС из-за падения спроса (обновлено)

Об этом Герус написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Причина – низкий спрос/потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высоком выработке "зеленых" производителей", – написал он.

При этом, по данным Геруса, импорт электроэнергии из РФ и Беларуси отсутствует.

"Генерация ветроэлектростанций ночью составляла 750 МВт, что на 350 МВт больше, чем в предыдущую ночь. Днем СЭС + ВЭС около 1100 МВт", – сообщил он.

"Дожили до того, что исключаем уже построены государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе евротарифов 3-5 грн за кВт-час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших", – заявил нардеп.

Как уточнили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго", в ночь с 21 декабря на 22 декабря в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины сложилась очень критическая ситуация, поскольку в часы ночного минимума общий профицит мощности достигал рекордных 3 ГВт.

"Причина – значительное снижение уровня потребления электроэнергии в часы ночного минимума из-за нетипично теплой погоды. Так, 22 декабря этот показатель составлял 15 ГВт, что очень мало для этого времени года. Для сравнения, в аналогичный период грудного 2018 года в субботу-воскресенье ночной минимум мощности составлял около 17-18 ГВт", – отмечают в компании.

"Диспетчеры НЭК "Укрэнерго" использовали все предложения производителей на разгрузку в пределах балансирующего рынка, но этого не хватило для обеспечения стабильной работы энергосистемы и обеспечения операционной безопасности. Единственным возможным решением в этом случае было отключение в резерв энергоблоков ТЭС ГК, ограничения генерации на атомных, а затем и на больших ветровых электростанциях", – пояснил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

В частности, в ночь с 21 декабря на 22 декабря, чтобы сбалансировать производство и потребление электроэнергии, диспетчерам пришлось вывести в холодный резерв (остановить) 7 энергоблоков ТЭС суммарной мощностью 1 ГВт. После этого на всех ТЭС осталось в работе по одному (два) блока, разгруженные до технического минимума.

При этом импорт из России и Беларуси был полностью ограничен, включены в работу в насосном режиме гидрогенераторы на Киевской ГАЭС (135 МВт) и на Днестровской ГАЭС (800 МВт).

Кроме того, с 2:30 до 5:35 часов утра 22 декабря были разгружены четыре энергоблока на Запорожской, Ровенской и Южноукраинской АЭС на суммарную мощность 400 МВт.

"После этого с 7:00 до 8:00 утра 22 декабря пришлось также ограничить производство пяти мощных ветровых электростанций в целом на 350 МВт, поскольку к тому времени уже не хватало других средств для балансировки энергосистемы (водохранилища ГАЭС были полностью заполнены, и станции не могли работать в насосном режиме)", – отмечается в сообщении.

В частности, была ограничена Ботиевская ВЭС (на 100 МВт), Приморская ВЭС-1 (на 50 МВт), Приморская ВЭС-2 (на 50 МВт), Орловская ВЭС (на 50 МВт), Оверьяновская (на 50 МВт), Новотроицкая ВЭС (на 50 МВт).