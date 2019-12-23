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 "Укрэнерго" ограничило производство электроэнергии на АЭС, – Герус

22 декабря было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт, сообщил нардеп, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

Об этом Герус написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Причина - низкий спрос/потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высоком выработке "зеленых" производителей", - написал он.

При этом, по данным Геруса, импорт электроэнергии из РФ и Беларуси отсутствует.

"Генерация ветроэлектростанций ночью составляла 750 МВт, что на 350 МВт больше, чем в предыдущую ночь. Днем СЭС + ВЭС около 1100 МВт", - сообщил он.

"Дожили до того, что исключаем уже построены государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе евротарифов 3-5 грн за кВт-час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших", - заявил нардеп.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166863
 
 
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