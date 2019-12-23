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Все про:ГФС (1399) Варченко Ольга (4) ГБР (64)

 ГБР начала расследовать получение квартиры замглавы областного управления ГФС

Замглавы Государственного бюро расследований Ольга Варченко сообщила о начале досудебного расследования против замглавы областного управления Государственной фискальной службы.

Об это Варченко написала в Facebook, передает БизнесЦензор.

"На днях начали досудебное расследование в отношении заместителя начальника ГУ ГФС одной из областей и еще ряда должностных лиц ведомства. По предварительной версии следствия, чиновник подделал документы и по предварительному сговору с начальником ГУ ГФС области и председателем одного из обслуживающих кооперативов незаконно получил в собственность квартиру площадью 79 квадратных метров", - сообщила она.

Чиновник и его семья уже имеют в собственности 4 квартиры общей площадью 230 квадратных метров. "Поэтому, согласно украинскому законодательству, он не имел права находиться на квартирной очереди и претендовать на государственное жилье", - сообщила Варченко.

Досудебное расследование начали по факту злоупотребления служебным положением. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного уголовного преступления.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166855
 
 
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