[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.07 25.5
 Транспорт
  124  0
Все про:железная дорога (433) Укрзализныця (2553) вагоны (384)

 "Укрзализныця" с начала года провела капитальный ремонт 27 пассажирских вагонов

С начала 2019 года АО "Укрзализныця" обновило капитально-восстановительным ремонтом 27 пассажирских вагонов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

До конца года компания модернизирует еще 2 плацкартных вагона.

На этот вид ремонта "Укрзализныця" потратила почти 342 млн грн и получила фактически новые 15 купейных, 9 плацкартных и 3 вагона СВ.

В ходе модернизации вагонов меняется интерьер салона, обновляются окна, полочки, оборудование вагона. В купе установлены дополнительные местные светодиодные светильники на каждое место. Верхние полки оборудованы защитным бортиком.

Также устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, крышная система кондиционирования воздуха. В служебном купе проводника устанавливается пульт управления, энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения.

Из вагонов, прошедших капитальный ремонт, в этом году сформированы ночной экспресс Киев - Мариуполь, новый состав поезда Киев - Лисичанск, второй состав поезда Киев - Запорожье - Киев, сформирован новый поезд Киев - Черновцы.

Такой вид ремонта обеспечивают 6 пассажирских вагоноремонтных депо "Укрзализныци": в Гробница, Бахмаче, Ковеле, Каховке, Харькове, Синельниково. За последние четыре года "Укрзализныця" приобрела 70 новых пассажирских вагонов и еще 224 модернизировала.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166848
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Антоненко Андрей Донбасс Зеленский местные выборы Нацполиция Операция Объединенных сил ОТГ Россия Труба
 
 
 
 
 
 вверх