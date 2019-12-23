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 Нацбанк на прошлой неделе увеличил выкуп валюты до рекордных $564,6 миллионов

Национальный банк Украины в период с 16 по 21 декабря купил на межбанковском валютном рынке рекордные $564,6 млн, что на 33,1% больше, чем неделей ранее.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $150 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $414,6 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Операции по продаже валюты центробанк не осуществлял.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $6,905 млрд, продал - $479,23 млн, в частности сумма чистой покупки валюты в ноябре составила $867,8, тогда как в октябре Нацбанк приобрел $454,9 млн, продал $231,0 млн. В сентябре центробанк приобрел $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166845
 
 
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Приятно, что Нацбанк делает тоже, что и я ))
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Только представить насколько при мародере с его сворой был занижен курс гривни. Если бы Нацбанк действовал в рамках свободного рынка, то курс был бы 1к 15.
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