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 В Украине ожидается ухудшение погодных условий

В понедельник в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье 25-28 м / с. 23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении ГСЧС.

Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166832
 
 
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