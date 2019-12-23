 В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье 25-28 м / с. 23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении ГСЧС.

Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.