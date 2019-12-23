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Все про:Германия (728) санкции (1323) США (2500) Северный поток (534)

 В Берлине санкции США против "Северного потока-2" назвали вмешательством во внутренние дела

Вмешательством во внутренние дела назвали в субботу в Берлине решение Вашингтона ввести санкции в отношении европейских компаний, занятых на сооружении газопровода "Северный поток 2".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Берлин отвергает "экстерриториальные санкции такого рода".

"Они затронут германские и европейские компании и являются вмешательством в наши внутренние дела", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь канцлера ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, с учетом переговоров о газовом транзите через Украину меры США подобного рода, которые обоснованы "в особенности защитой Украины, в особенности непонятны".

"Между Украиной и Россией с поддержкой Европейской комиссии и правительства ФРГ было достигнуто принципиальное соглашение о новом газовом транзитном договоре через Украину с 2020 года. Мы приветствуем тот факт, что в пятницу было подписано конкретное соглашение", - указала она.

Евросоюз в субботу также выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток 2".

"ЕС принципиально возражает против введения санкций в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес", - прокомментировал ситуацию представитель ЕС.

Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете США, вступает в силу немедленно, говорится в опубликованном в ночь на субботу специальном разъяснении подразделения Минфина США (OFAC), отвечающего за правоприменение в области санкций.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год в пятницу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166827
 
 
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