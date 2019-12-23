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 Запорожская АЭС вывела на ремонт еще один энергоблок

23 декабря в 00:02 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3890 МВт. На энергоблоке №3 идут 4-е сутки планового капитального ремонта.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166817
 
 
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