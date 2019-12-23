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 Цены на нефть снизились ниже $66 за баррель

Котировки нефти снижаются в понедельник на сигналах о том, что Кувейт и Саудовская Аравия могут до конца года договориться о возобновлении добычи в нейтральной зоне.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,35%) к уровню закрытия в пятницу и торговались у $65,91 за баррель. За предыдущую сессию контракты подешевели на $0,4 (0,6%), до $66,14 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,25 (0,41%), до $60,19 за баррель. За пятницу WTI подешевела на $0,74 (1,21%), до $60,44 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 0,8%.

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5700 квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией 1922 года. В 1970 года страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании ее нефтяных ресурсов.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти на этой территории, где может добываться порядка 500 000 баррелей в сутки (б/с).

"Мы надеемся, что до конца текущего года ситуация прояснится", - заявил в минувшее воскресенье министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

Снижению цен на нефть также способствовали данные о максимальном почти за два года росте буровой активности в США. По данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 18 единиц - до 685 установок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166812
 
 
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