 В Колумбии запретили Uber

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"SIC установил, что Uber BV по лицензии мобильного приложения Uber предоставляет индивидуальные услуги общественного пассажирского транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Это нарушает правила, регулирующие рынок, создает значительное преимущество на рынке и вызывает отток клиентуры Cotech", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчики приложения также принимали участие в этих действиях. Решение суда вступает в силу немедленно.

Ранее Uber запретили в Германии по иску службы такси Taxi Deutschland. В Германии сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями. Суд постановил, что такая модель нарушает правила справедливой конкуренции и для осуществления таких услуг Uber должен сам получать лицензию на прокат автомобилей. В конце ноября лондонские власти отказались продлевать лицензию Uber, компания подала апелляцию на это решение.