[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.07 25.5
 Ритейл
  1242  0
Все про:продажа (1074) телефон (295) Motorola (4)

 Выход "раскладушки" Motorola RAZR 2019 задержится из-за высокого спроса. ФОТО

Выход телефона-раскладушки Motorola RAZR 2019 откладывается из-за большого количества желающих приобрести новинку.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Теелфон был представден месяц назад. Цена составляет $1500.

Выход раскладушки Motorola RAZR 2019 задержится из-за высокого спроса 01

"После анонса в ноябре вокруг нового Motorola RAZR возник беспрецедентный ажиотаж и интереса со стороны потребителей. Спрос оказался очень велик и быстро превзошел прогнозируемые объемы поставок. Motorola решила скорректировать предпродажную подготовку и сроки запуска RAZR, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Мы работаем над определением подходящего количества и новых сроков, чтобы больше потребителей смогли получить RAZR на старте продаж. Мы не ожидаем существенного сдвига относительно первоначальных сроков начала продажа", - сказано в сообщении компании.

Motorola пока не называет конкретных дат выхода телефона.

Перенос сроков начала продаж официально подтвержден только для США, где новинка будет экcклюзивом мобильного оператора Verizon. Там предзаказы на RAZR 2019 должны были стартовать 26 декабря, а фактические продажи начаться спустя две недели - 9 января. Однако с высокой долей вероятности задержится RAZR 2019 и в Европе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166778
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРитейл
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
дипломатия Зеленский Киев Либанова обстрел ранение Россия смерть Смолий
 
 
 
 
 
 вверх