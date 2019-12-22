 Сенат США запретил покупать сигареты до 21 года

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, преедает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Крупнейшие производители сигарет Altria Group и Reynolds American, а также производитель электронных сигарет Juul Labs поддержали документ.

По состоянию на октябрь 2019 года в США было зафиксировано 1299 случаев легочного заболевания, связанного с использованием электронных сигарет и вейпов, 26 пострадавших скончались. Первый случай нового заболевания был зафиксирован в апреле. Во всех случаях пациенты жаловались врачам на сильный кашель, боль в грудной клетке, нехватку воздуха, усталость, рвоту, диарею. В августе была зарегистрирована первая смерть. Отмечалось, что загадочные болезни легких в США связаны с употреблением нелегальных курительных составов.