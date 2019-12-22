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Все про:запрет (185) сигареты (140) Сенат США (19)

 Сенат США запретил покупать сигареты до 21 года

Сенат США одобрил законопроект о запрете на продажу табака и электронных сигарет лицам, не достигшим 21 года. Закон вступит в силу в сентябре 2020 года.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, преедает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Крупнейшие производители сигарет Altria Group и Reynolds American, а также производитель электронных сигарет Juul Labs поддержали документ.

По состоянию на октябрь 2019 года в США было зафиксировано 1299 случаев легочного заболевания, связанного с использованием электронных сигарет и вейпов, 26 пострадавших скончались. Первый случай нового заболевания был зафиксирован в апреле. Во всех случаях пациенты жаловались врачам на сильный кашель, боль в грудной клетке, нехватку воздуха, усталость, рвоту, диарею. В августе была зарегистрирована первая смерть. Отмечалось, что загадочные болезни легких в США связаны с употреблением нелегальных курительных составов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166770
 
 
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