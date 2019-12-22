 Сервис курьерской доставки Glovo привлек 150 миллионов евро инвестиций

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Последний раунд инвестиций возглавила компания Mubadala, при поддержке предыдущих инвесторов Drake Enterprises, Idinvest и Lakestar. Заключительная серия инвестиций сделав Glovo вторым частным бизнесом в Испании, который оценивается в более чем в $1 млрд. За последнее время стартап из Барселоны укрепил свои позиции в странах Европы, Латинской Америки и Африки, став одним из ведущих игроков на рынке в 24 из 26 стран, где уже работает сервис.

Недавно компания вышла на польский рынок, приобретя местную платформу PizzaPortal за 35 млн евро, и инвестирует в создание своего второго технологического центра в Варшаве. Компания планирует расширить глобальную технологическую команду, наняв еще 300 специалистов на позиции технологического и инженерного направления к середине 2020 года, учитывая 40 квалифицированных инженеров и 50 технических и продуктовых экспертов, которые будут работать в новом варшавском офисе.

Стартап планирует продолжить совершенствование работы сервиса, путем оптимизации и улучшения пользовательского опыта приложении, сокращение времени ожидания для курьеров и пользователей, открытие "dark stores" и "cook rooms".

Сервис Glovo работает в более чем 200 городах 26 стран мира. Первым городом присутствия в Украине стал Киев, затем сервис появился в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове, Полтаве, Херсоне, Черкассах и Житомире.