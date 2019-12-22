 Dragon Capital с частным инвестором покупают 100% акций "Идея Банка"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении Getin Holding на Варшавской фондовой бирже, цена покупки в евро эквивалентна 1,368 млрд грн, или 224,76 млн злотых, минус сумма дивидендов до закрытия сделки и цену 100% участия в НФС около 5 млн грн.

Цена также может быть уменьшена в результате переговоров сторон после того, как независимый аудитор подготовит отчет, говорится в документе.

Как сообщалось, в октябре стало известно, что польский Getin Holding S.A. выставил на продажу украинскую "дочку" – АО "Идея Банк".

В частности, Getin Holding сообщал о подписании письма о намерениях с фондом прямых инвестиций, который выразил желание купить до 100% акций "Идея Банка", базирующегося во Львове, и до 100% ООО "Нью Финанс Сервис" со штаб-квартирой в Киеве.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (7,510 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 76 действующих банков.