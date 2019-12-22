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 Финансы, Корпоративные отношения
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 Dragon Capital покупает "Идея Банк" у польского фонда за 1,4 миллиарда

Польский Getin Holding S.A. 20 декабря заключил соглашение при условии выполнения ряда требований о продаже 100% акций украинского Идея Банк (Львов) и 100% ООО "Нью Финанс Сервис" (НФС, Киев) группе в составе Dragon Capital Investments Limited (Кипр), Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (Джерси) и физическому лицу.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении Getin Holding на Варшавской фондовой бирже, цена покупки в евро эквивалентна 1,37 млрд грн, или 224,76 млн злотых, минус сумма дивидендов до закрытия сделки и цену 100% участия в НФС около 5 млн грн.

Цена также может быть уменьшена в результате переговоров сторон после того, как независимый аудитор подготовит отчет, говорится в документе.

Как сообщалось, в октябре стало известно, что польский Getin Holding S.A. выставил на продажу украинскую "дочку" – АО "Идея Банк".

В частности, Getin Holding сообщал о подписании письма о намерениях с фондом прямых инвестиций, который выразил желание купить до 100% акций "Идея Банка", базирующегося во Львове, и до 100% ООО "Нью Финанс Сервис" со штаб-квартирой в Киеве.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (7,510 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 76 действующих банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166748
 
 
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Банк, який не цікавий нікому, а тут потрібен для придбання, навіщо ? Або може з нього нарешті, щось зроблять корисне?
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можливо і справді зроблять щось "корисне" для себе, як раз на носі "земельна реформа" де в банків буде можливість брати залог(скуповувати) необмежену кількість с/г землі.
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