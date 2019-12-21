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 Власть, Энергетика
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Все про:Газ (3998) газовые переговоры (193) Транзит газа (299) Алексей Оржель (40)

 Обнародован протокол газовых договоренностей с Россией. ДОКУМЕНТ

Кабинет министров обнародовал протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Газпром").

Согласно опубликованной на официальном правительственном портале фотокопии документа, его подписали вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, мининстры энергетики Украины и РФ Алексей Оржель и Александр Новак, вице-премьер Дмитрий Кулеба, помощник президента Украины Андрей Ермак, в присутствии глав "Нафтогаза", "Газпрома" и "Оператора ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

Обнародован протокол газовых договоренностей с Россией 01

Обнародован протокол газовых договоренностей с Россией 02

Обнародован протокол газовых договоренностей с Россией 03

Обнародован протокол газовых договоренностей с Россией 04

Как сообщалось, ранее на брифинге в Офисе президента министр эннергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что достигнутые между Украиной и РФ газовые соглашения предусматривают подписание нового контракта на транзит российского газа с 1 января 2020 года по европейским правилам сроком на 5 лет с возможностью его продления еще на 10 лет. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год его действия составят 65 млрд кубометров и по 40 млрд куб. м в следующие 4 года.

Кроме того, "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $3 миллиарда по решени Стокгольмского арбитража.
В свою очередь "Нафтогаз" отзовет международные газовые иски против "Газпрома".

Оржель добавил, что пакетное соглашение предусматривает возможность прямых поставок газа российским "Газпромом" в Украину, однако не содаржит конкретных договоренностей в этом вопросе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166712
 
 
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 Топ комментарии
 
Віддадуть гроші то звісно дуже добре.
Але самокатчики кинуть їх же затикати та діру в бюджеті яка якраз біля 3 млрд долларів і є. Продадуть той доллар швиденько на міжбанку, внаслідок чого гривня знову укріпиться так добряче (3млрд все ж не копійки). Зараз заткнуть в результаті діру. Але гривня ще стане міцніше, наджодження в бюджет ще сильніше впадуть. І якщо навіть укріплення з 27 до 23 викликало нестачу під 70млрд в бюджеті за два місяці то до ж буде якщо бакс стане по 22?
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Знову політика влізла в стосунки господарюючих субєктів! Знову "харьківські скидки"... Очевидно декому в Ростов дуже захотілось!
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Та й не кажіть.
Понавчаться ото в сваїх унівєрсітєтах всяких дуростей, іканомік всяких... Ні б ото працювати йти, так ото ходють всяких прахфєсарів слухати. А потім умнічаю ь ходють тут заміть йти працювати.
А нарід давно знає що треба просто взять всьо і паделіть!
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Ну первый год 65 еще более менее, а 4 года по 40 это же на грани окупаемости обслуживания ГТС. А через 5 лет про транзит уж точно можно будет забыть.
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Спрос на газ в ЕС растет. Через 5 лет и оба СП и украинская ГТС о5 будут загружены "под завязку" и станет вопрос о постройке новых газопроводов. 40 ярдов - минимально ГАРАНТИРОВАННЫЙ объем. В реалиях будет чуть больше. В год запуска СП-2 и год после запуска может быть и по-минимуму (40 ярдов), а затем растущий спрос снова загрузит украинскую ГТС. В 19-м году мы прокачали 81 ярд, так что "запас плавучести" имеется.
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Спрос то может и растет но зимы все теплее и поставки СПГ тоже с каждым годом растут.
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кто тебе сказал что растет канал ОРТ?
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то же самое тимошенчика кричала в 2009 гг насчет цены на газ.. мол, 450 долларов - это минимальная.. спрос на газ растет!
по факту - СПГ из сша погроет любой спрос и обрежет поставки из рашки
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главное, что за совсем небольшую сумму - около 0.5 млрд.долларов на личные счета моники зе!лоха и Ко - отказались от ВСЕХ претензий к рашке и сняли аресты на более чем 20 млрд.долларов в Европе.
При этом рашка получила ВСЁ что хотела - взамен и так выплаченных 2.9 млрд.долларов(пусть даже и имуществом газпрома - еще ЛУЧШЕ: тот же СП-2) и обещаний минимальных прокачек газа...
Это полная победа газпрома и фуйла - над моникой лохом-42 и его ОП(Г)
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Віддадуть гроші то звісно дуже добре.
Але самокатчики кинуть їх же затикати та діру в бюджеті яка якраз біля 3 млрд долларів і є. Продадуть той доллар швиденько на міжбанку, внаслідок чого гривня знову укріпиться так добряче (3млрд все ж не копійки). Зараз заткнуть в результаті діру. Але гривня ще стане міцніше, наджодження в бюджет ще сильніше впадуть. І якщо навіть укріплення з 27 до 23 викликало нестачу під 70млрд в бюджеті за два місяці то до ж буде якщо бакс стане по 22?
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Тільки майже зовсім тупі шкодують за сильну гривню.
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Та й не кажіть.
Понавчаться ото в сваїх унівєрсітєтах всяких дуростей, іканомік всяких... Ні б ото працювати йти, так ото ходють всяких прахфєсарів слухати. А потім умнічаю ь ходють тут заміть йти працювати.
А нарід давно знає що треба просто взять всьо і паделіть!
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Знову політика влізла в стосунки господарюючих субєктів! Знову "харьківські скидки"... Очевидно декому в Ростов дуже захотілось!
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Поясніть мені, тупому і сліпому, перечитав документ тричі - у якому пункті я повинен побачити перемогу ?
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за совсем небольшую сумму - около 0.5 млрд.долларов на личные счета моники зе!лоха и Ко - отказались от ВСЕХ претензий к рашке и сняли аресты на более чем 20 млрд.долларов в Европе.
При этом рашка получила ВСЁ что хотела - взамен и так выплаченных 2.9 млрд.долларов(пусть даже и имуществом газпрома - еще ЛУЧШЕ: тот же СП-2) и обещаний минимальных прокачек газа...
Это полная победа газпрома и фуйла - над моникой лохом-42 и его ОП(Г)



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Думаю,що "нашим"підписантам,як мінімум, потрібно купувати будинки в ростові. Це продажні істоти .Хто вам дав право наносити державі і народу України збиткі і таке приниження. При любому договорі--дві сторони ма.ть бути не задоволені_--тоді знайшли "золотую " середину. А коли одна сторона задоволена і говорить похвалу іншій---то вже це признак нашого програшу.
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