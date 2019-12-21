 Обнародован протокол газовых договоренностей с Россией. ДОКУМЕНТ

Согласно опубликованной на официальном правительственном портале фотокопии документа, его подписали вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, мининстры энергетики Украины и РФ Алексей Оржель и Александр Новак, вице-премьер Дмитрий Кулеба, помощник президента Украины Андрей Ермак, в присутствии глав "Нафтогаза", "Газпрома" и "Оператора ГТС Украины", передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, ранее на брифинге в Офисе президента министр эннергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что достигнутые между Украиной и РФ газовые соглашения предусматривают подписание нового контракта на транзит российского газа с 1 января 2020 года по европейским правилам сроком на 5 лет с возможностью его продления еще на 10 лет. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год его действия составят 65 млрд кубометров и по 40 млрд куб. м в следующие 4 года.
Кроме того, "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $3 миллиарда по решени Стокгольмского арбитража.
В свою очередь "Нафтогаз" отзовет международные газовые иски против "Газпрома".
Оржель добавил, что пакетное соглашение предусматривает возможность прямых поставок газа российским "Газпромом" в Украину, однако не содаржит конкретных договоренностей в этом вопросе.
по факту - СПГ из сша погроет любой спрос и обрежет поставки из рашки
При этом рашка получила ВСЁ что хотела - взамен и так выплаченных 2.9 млрд.долларов(пусть даже и имуществом газпрома - еще ЛУЧШЕ: тот же СП-2) и обещаний минимальных прокачек газа...
Это полная победа газпрома и фуйла - над моникой лохом-42 и его ОП(Г)
Але самокатчики кинуть їх же затикати та діру в бюджеті яка якраз біля 3 млрд долларів і є. Продадуть той доллар швиденько на міжбанку, внаслідок чого гривня знову укріпиться так добряче (3млрд все ж не копійки). Зараз заткнуть в результаті діру. Але гривня ще стане міцніше, наджодження в бюджет ще сильніше впадуть. І якщо навіть укріплення з 27 до 23 викликало нестачу під 70млрд в бюджеті за два місяці то до ж буде якщо бакс стане по 22?
Понавчаться ото в сваїх унівєрсітєтах всяких дуростей, іканомік всяких... Ні б ото працювати йти, так ото ходють всяких прахфєсарів слухати. А потім умнічаю ь ходють тут заміть йти працювати.
А нарід давно знає що треба просто взять всьо і паделіть!
При этом рашка получила ВСЁ что хотела - взамен и так выплаченных 2.9 млрд.долларов(пусть даже и имуществом газпрома - еще ЛУЧШЕ: тот же СП-2) и обещаний минимальных прокачек газа...
Это полная победа газпрома и фуйла - над моникой лохом-42 и его ОП(Г)