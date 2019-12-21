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 Транзитные договоренности не предусматривают прямые поставки российского газа для Украины, – "Нафтогаз"

Исполнительный директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что газовые договоренности с Россией не предусматривают прямых поставок российского газа для внутреннего потребления Украины.

Об этом Витренко заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"В протоколе указана возможность того, что стороны рассмотрят, в данном случае стороны - это Украина как государство, Европейский союз и Российская федерация, рассмотрят вопрос поставок газа, но это не является частью пакета. Никаких договоренностей о поставках газа, прямых или не прямых в этом протоколе нет", - сказал Витренко.

Также Витренко рассказал, что договоренности по транзиту газа не касаются исковых претензий "Нафтогаза" против РФ касательно крымских активов НАК.

"Относительно арбитража по активам, которые в Крыму принадлежат группе "Нафтогаз", никаким образом не упоминаются в протоколе, это отдельный процесс. Стороной этого процесса является государство Российская федерация, которая отвечает за соответствующими исками "Нафтогазу", и в этом протоколе это никак не упоминается", - сказал Витренко.

Ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, газовые соглашения с Россией будут подписаны до 1 января 2020 года сроком на 5 лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166704
 
 
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