 Украина получит от "Газпрома" $3 миллиарда и отзовет оставшиеся иски, – Оржель (обновлено)

Об этом Оржель заявил на брифинге, сообщает БизнесЦензор.
"Мы урегулируем вопрос будущих платежей. Это потенциальная возможность победы, но есть видимость того, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в данном случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций о будущих платежа. То есть, решение о $3 миллиардах четко определено, а решения о других будут непосредственно в рамках пакета отозваны", – сказал Оржель.
При этом Оржель подчеркнул, что "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
"Эта сумма, которая зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, еще до Нового года", – сказал он.
Отвечая на вопросы журналистов о других газовых исках Украины против РФ, Оржель рассказал, что их оценивают в около $12 млрд.
"Мы можем говорить, что $12 миллиардов, о которых мы вспоминаем, это потенциальный выигрыш в арбитражах. Есть другие позиции российской стороны, когда она говорила, что также будет подавать в суд. Чрезвычайно важно для нас понять, что $12,2 млрд, это не то, что как мы уже имеем $3 (млрд, – ред.) Три мы непосредственно можем взять уже до нового года, потому что это уже зафиксировано. $12,2 и другие решения пакетно будут пересматриваться и урегулироваться", – сказал Оржель.
В свою очередь глава правления "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что российская компания выплатит украинской стороне $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража (около $3 млрд с учетом пени), а "Нафтогаз" в свою очередь отзовет остальные иски в арбитраже, передают Ведомости.
Исполнительный директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге с Оржелем заявил, что новые исковые требования Украины против РФ урегулируются в рамках пакетного договора о транзите газа.
"Если мы говорим о исковых требованиях в новом арбитраже, то в пакете с продолжением транзита вариант, который предусматривается, это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Это означает, что не останется никаких открытых исковых требований ни у кого из сторон после того, как это пакетное решение будет введено", - объяснил Витренко.
Ранее Оржель сообщил, что Украина и РФ договорились подписать договор о транзите газа на 5 лет.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что НАК направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома". Витренко также напомнил, что "Нафтогаз" требует через арбитраж "компенсировать ущерб, нанесенный действиями "Газпрома", а "финансовый эффект - более $12 млрд.
Как писал БизнесЦензор,Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражей - на поставку и транзит - "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и пытается взыскать эти средства в различных юрисдикциях.
15 февраля 2019 года судебный пристав постановил запретить ряду компаний, в том числе филиалам крупнейших банков в Люксембурге и Gaz Capital S.A. (эмитент прежней основной программы евробондов "Газпрома"), производить платежи в пользу "Газпрома". Это решение фактически остановило активность "Газпрома" на публичном рынке заимствований до регистрации новой программы.
В новом меморандуме впервые сообщается: "Нам также известно о приказе судебного пристава, запрещающем GazAsia Capital S.A. производить платежи в пользу "Газпрома". Эта SPV разместила 10-летние бонды на 65 млрд иен в декабре 2018 года.
Невыгодные "Газпрому" решения люксембургских судов заставили концерн регистрировать программу бондов в другой юрисдикции. Была выбрана Великобритания, суды которой защитили активы "Газпрома" от исков "Нафтогаза". Новой SPV стала британская Gaz Finance plc.
В июне этого года рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинг программы GazAsia Capital S.A. по просьбе "Газпрома".
Меморандум информирует, что 15 апреля 2019 года "Газпром" обратился в люксембургский суд с просьбой оспорить арест и присоединиться к процессу. "Суд отклонил ходатайство "Газпрома". Хотя решение суда по "Газпрому" не было вручено, "Газпром" обжаловал это решение. Слушание апелляции назначено на январь 2020 года", - говорится в меморандуме.
Кроме того, в мае 2019 года люксембургский суд вынес решение о признании и приведении в исполнение решения о выплате "Нафтогазу" по транзитному спору. "Газпром" обратился с ходатайством об отмене решения, апелляционная инстанция приняла ходатайство "Газпрома" - дата слушаний пока не назначена.
Также НАК "Нафтогаз Украины" добилась ареста счетов SPV-компании еврооблигаций "Газпрома" в японских иенах - GazAsia Capital S.A.
?? а шо за пакетные позиции ?? озвучить слабо??
ну или взаимозачёт по долгу янека....
короче деньгами Украина получит ФИГУ
12 млрд це:
НАК "Нафтогаз України" у новому позові до ПАТ "Газпром" вимагатиме перегляду тарифів на транзит газу з березня 2018 року до грудня 2019 року та сплати прискореної амортизації газотранспортної системи (ГТС) у разі припинення транзиту з 1 січня 2020 року. Оскільки Газпром відмовився застосовувати нові тарифи, то наразі логічно говорити вже про компенсацію за те, що переглянутий тариф не був застосований. Фактично мова йде про різницю між тим, що ми отримали за транзит, і що мали б отримати за переглянутими тарифами. Така різниця становить 11,8 млрд доларів (плюс відсотки). Саме таку суму ми і вимагаємо у якості компенсації", - наголосив Вітренко
Украина НЕ получит от Москвы деньгами НИЧЕГО! будет например взаимозачёт с долгом янека или ещё как эти жулики договорятся
если Украина получит от Москвы 3 млрд дол ДЕНЬГАМИ - я первый поцелую ноги зеленскому
Саме докази агресії та зухвалого ставлення в судах мали стати нашою відповіддю усім евроскептикам.
Олена Зеркаль про свою відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі | DW Ukrainian