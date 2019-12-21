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 Украина получит от "Газпрома" $3 миллиарда и отозвет оставшиеся иски, – Оржель (обновлено)

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина отзовет международные иски против России в газовых спорах, но уже присужденные Стокгольмским арбитражем $2,9 миллиарда будут выплачены российской стороной.

Об этом Оржель заявил на брифинге, сообщает БизнесЦензор.

"Мы урегулируем вопрос будущих платежей. Это потенциальная возможность победы, но есть видимость того, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в данном случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций о будущих платежа. То есть, решение о $3 миллиардах четко определено, а решения о других будут непосредственно в рамках пакета отозваны", – сказал Оржель.

При этом Оржель подчеркнул, что "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

"Эта сумма, которая зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, еще до Нового года", – сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов о других газовых исках Украины против РФ, Оржель рассказал, что их оценивают в около $12 млрд.

"Мы можем говорить, что $12 миллиардов, о которых мы вспоминаем, это потенциальный выигрыш в арбитражах. Есть другие позиции российской стороны, когда она говорила, что также будет подавать в суд. Чрезвычайно важно для нас понять, что $12,2 млрд, это не то, что как мы уже имеем $3 (млрд, – ред.) Три мы непосредственно можем взять уже до нового года, потому что это уже зафиксировано. $12,2 и другие решения пакетно будут пересматриваться и урегулироваться", – сказал Оржель.

В свою очередь глава правления "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что российская компания выплатит украинской стороне $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража (около $3 млрд с учетом пени), а "Нафтогаз" в свою очередь отзовет остальные иски в арбитраже, передают Ведомости.

Исполнительный директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге с Оржелем заявил, что новые исковые требования Украины против РФ урегулируются в рамках пакетного договора о транзите газа.

"Если мы говорим о исковых требованиях в новом арбитраже, то в пакете с продолжением транзита вариант, который предусматривается, это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Это означает, что не останется никаких открытых исковых требований ни у кого из сторон после того, как это пакетное решение будет введено", - объяснил Витренко.

Ранее Оржель сообщил, что Украина и РФ договорились подписать договор о транзите газа на 5 лет.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что НАК направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома". Витренко также напомнил, что "Нафтогаз" требует через арбитраж "компенсировать ущерб, нанесенный действиями "Газпрома", а "финансовый эффект - более $12 млрд.

Как писал БизнесЦензор,Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражей - на поставку и транзит - "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и пытается взыскать эти средства в различных юрисдикциях.

15 февраля 2019 года судебный пристав постановил запретить ряду компаний, в том числе филиалам крупнейших банков в Люксембурге и Gaz Capital S.A. (эмитент прежней основной программы евробондов "Газпрома"), производить платежи в пользу "Газпрома". Это решение фактически остановило активность "Газпрома" на публичном рынке заимствований до регистрации новой программы.

В новом меморандуме впервые сообщается: "Нам также известно о приказе судебного пристава, запрещающем GazAsia Capital S.A. производить платежи в пользу "Газпрома". Эта SPV разместила 10-летние бонды на 65 млрд иен в декабре 2018 года.

Невыгодные "Газпрому" решения люксембургских судов заставили концерн регистрировать программу бондов в другой юрисдикции. Была выбрана Великобритания, суды которой защитили активы "Газпрома" от исков "Нафтогаза". Новой SPV стала британская Gaz Finance plc.

В июне этого года рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинг программы GazAsia Capital S.A. по просьбе "Газпрома".

Меморандум информирует, что 15 апреля 2019 года "Газпром" обратился в люксембургский суд с просьбой оспорить арест и присоединиться к процессу. "Суд отклонил ходатайство "Газпрома". Хотя решение суда по "Газпрому" не было вручено, "Газпром" обжаловал это решение. Слушание апелляции назначено на январь 2020 года", - говорится в меморандуме.

Кроме того, в мае 2019 года люксембургский суд вынес решение о признании и приведении в исполнение решения о выплате "Нафтогазу" по транзитному спору. "Газпром" обратился с ходатайством об отмене решения, апелляционная инстанция приняла ходатайство "Газпрома" - дата слушаний пока не назначена.

Также НАК "Нафтогаз Украины" добилась ареста счетов SPV-компании еврооблигаций "Газпрома" в японских иенах - GazAsia Capital S.A.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166701
 
 
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 Топ комментарии
 
"Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции..."

?? а шо за пакетные позиции ?? озвучить слабо??
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зебилам фуйло сделал финансовое предложение от которого они не смогли отказаться - поправить свое личное материальное положение за счет отказа Украины от 12 млрд.долл
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Пакетні позиції, це ваідмова України від інших судових стягнень з москалів. Ми відмовимся, а вони покажуть нам дулю, як було завжди. Розвели нашого ЗЕнелоха-дегенерата и решту ЗЕ сволоту.
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Куди поділись плісняві? Мабудь, "перемогу" святкують
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зебилам фуйло сделал финансовое предложение от которого они не смогли отказаться - поправить свое личное материальное положение за счет отказа Украины от 12 млрд.долл
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Предатели и мрази Может быть когда-нибудь и получат в свой карман , НО уже отказались от 13 миллиардов
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"Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции..."

?? а шо за пакетные позиции ?? озвучить слабо??
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выплата долгов по пенсия Лугандонии... долгов по газу Лугандонии....зарплаты "народной милиции" и т.д. - мои предположения.......
ну или взаимозачёт по долгу янека....
короче деньгами Украина получит ФИГУ
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Почему вата так люто ненавидит Сороса? Что он вам сделал?
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Вы биографии этих управленцев читали Украина получит от "Газпрома" $3 миллиарда и отзовет оставшиеся иски, – Оржель - Цензор.НЕТ 4255 Украина получит от "Газпрома" $3 миллиарда и отзовет оставшиеся иски, – Оржель - Цензор.НЕТ 5351 ?
Большинство были ФОПами на третьей группе еще год назад Украина получит от "Газпрома" $3 миллиарда и отзовет оставшиеся иски, – Оржель - Цензор.НЕТ 5351 Украина получит от "Газпрома" $3 миллиарда и отзовет оставшиеся иски, – Оржель - Цензор.НЕТ 4255
А тут макроэкономика, инфраструктура, банковское хозяйство.
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Читал. У большинства отличное образование. Сравните образование премьер министра РФ и Украины:
Гончарук
Медведев
Если бы не природные ресурсы, в РФ бы жили намного беднее Украины.
Украинское правительство есть за что критиковать, но они намного компетентнее россиян.
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на росии кацапы и так живут намного беднее ...
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"кацапы" это типа для маскировки? Ты дал ссылку на ватный пропагандистский сайт. Там даже в названии не удержались и написали "на Украине". Если посмотреть остальные статьи, то все становится понятно:
"Исповедь майдауна. Украинская делегация больше не сможет гадить России в ПАСЕ. Современные достижения Крыма"
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та при чём тут сайт, - фотография, это для тех, кто задаёт вопрос : А почему Сороса ?...
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Так что плохого сделал Сорос для бСССР? В 90е помог Польше с реформами и образованием элиты. Сейчас помогает Украине. Единственный негатив это то что пользуясь инсайдерской информацией зарабатывал на спекуляциях. Но он пожертвовал на благотворительность уже больше чем заработал нечестным путем.
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Польша никогда не была под внешним управлением.
Поляки довольно своенравны в своих решениях, и всякие венецианские комиссии на них наезжают, и Меркель они достали до предела, и ничего развиваются, экономика растет.
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То что клоун Гончарук ни бельмеса не понимает в экономике и не имеет реального опыты управления процессами, это понятно даже из его биографии. Плюс аферистичен, помним его попытку стать якобы доктором наук, затем затертую на сайтах.
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Гончарук без блата добился всего и проявил себя как лидер. Медведев наоборот только благодаря знакомству с Путиным и амебному характеру стал марионеточным президентом и премьером.

Будучи студентом МАУП старших курсов работал младшим юристом ООО «Городнянский завод продтоваров». В 2005 году поступил на работу в инвестиционную компанию PRIOR-Invest (Киев) - первоначально юрист, затем с 2006 года возглавлял там юридический отдел. С 2008 года основатель и управляющий партнёр, а также арбитражный управляющий юрфирмы «Constructive Lawyers». С 2009 года президент Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам. Являлся председателем третейского суда в Союзе инвесторов Украины и заместителем гендиректора ООО «Первая украинская индустриально-инвестиционная компания»[8]. С сентября 2015 года возглавлял финансируемый Евросоюзом экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования» (BRDO), созданный по инициативе министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса[9], фокусировавшийся на реформах в экономической сфере
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никогда юрист, даже самый лучший, не будет хорошим хозяйственником !
чтобы успешно управлять предприятием надо пройти весь путь от разнорабочего до директора ...предприятие в данном случае государство и оно скажем так еле-еле на плаву...
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после Нового года идёт Гончарук на свежий воздух и в Украине будет новый премьер...
попомните мои слова.
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ко всем образованиям нужно знать, для чего вообще государство и что оно должно делать! Также нужно знать, что такое госсектор экономики и для чего он нужен. А просматривается лишь одна цель - уфигачить во время войны украинские черноземы в неизвестном направлении и окончательно уничтожить госсектор
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Когда вчера обьявили, что 3 ярда выплатят, подумалось-ну не могут ОНИ не обделаться! Напрягает, что по видимому это не последний реверанс Путину. Обязательно еще гадость будет какая то.
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Пакетні позиції, це ваідмова України від інших судових стягнень з москалів. Ми відмовимся, а вони покажуть нам дулю, як було завжди. Розвели нашого ЗЕнелоха-дегенерата и решту ЗЕ сволоту.
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Та не - это зегниды вас (и нас) лохов развели...
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Зеленим зараз дуже потрібні гроші щоб заткнути діру в бюджеті. Тож якраз цих 3млрд впритик вистачить. Але діру в 70млрд грн вони зробили за несчасні 3 місяці. Тож чекайте повторення к весні/літу. А поки зебні можуть ще порадіти баксу по 23грн.
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3 лярда выиграли ,а 12 нереально , мнение зап политологов . Поэтому решение правильное .лишь бы не было подводных камней .
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чо ж оно правильное, если 3 млрд уже нами выиграны и процесс взыскания в активной стадии, арестованы активы газпрома в нескольких юрисдикциях, то есть в любом случае 3 млрд. мы получаем, при этом имеем возможность выиграть еще 12 млрд (учитывая результаты предыдущих арбитражей - весьма неплохие шансы выиграть)! а теперь вдруг отказываемся от этой возможности! почему? просто потому что 3 млрд. они вернут добровольно, а не принудительно? в чем логика для нас?
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западные политологи и эксперты как раз на 100% убеждены что 12 млрд.долларов - были практически в кармане у Украины:

12 млрд це:
НАК "Нафтогаз України" у новому позові до ПАТ "Газпром" вимагатиме перегляду тарифів на транзит газу з березня 2018 року до грудня 2019 року та сплати прискореної амортизації газотранспортної системи (ГТС) у разі припинення транзиту з 1 січня 2020 року. Оскільки Газпром відмовився застосовувати нові тарифи, то наразі логічно говорити вже про компенсацію за те, що переглянутий тариф не був застосований. Фактично мова йде про різницю між тим, що ми отримали за транзит, і що мали б отримати за переглянутими тарифами. Така різниця становить 11,8 млрд доларів (плюс відсотки). Саме таку суму ми і вимагаємо у якості компенсації", - наголосив Вітренко
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как раз об этом говорили антикремлевские российские политологи Яковенко , Алексашенко,Фейгин .
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Украина получит от "Газпрома" $3 миллиарда и отзовет оставшиеся иски, - Оржель - НАГЛАЯ ЛОЖЬ

Украина НЕ получит от Москвы деньгами НИЧЕГО! будет например взаимозачёт с долгом янека или ещё как эти жулики договорятся
если Украина получит от Москвы 3 млрд дол ДЕНЬГАМИ - я первый поцелую ноги зеленскому
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можна без взаємозаліку, такий собі розривний взаємозалік-можна прогоночку зробити туди-сюди. за день, мінімальні банківські витрати.
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Перспективи стягнення в майбутньому біли гарні.
Саме докази агресії та зухвалого ставлення в судах мали стати нашою відповіддю усім евроскептикам.

Олена Зеркаль про свою відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі | DW Ukrainian
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Нагадує взятку януковичу...Цей теж так закінчить.....,а мабуть ще хуже....
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Зелені клоуни всі забаганти путіна виконують... Оце гівно прийшло до влади в Україні!
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А Коболев уже премию получил с 12 миллиардов. Так он теперь вернет в бюджет 3/4 премии или как?
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Anton ShvetsПодписаться

2 ч.

Прочитал на сайте КМУ Протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ по газу. Кстати, документ на русском. Ссылка будет в первом каменте.
С судами понятно. Претензия на 12,2 миллиарда опиралась на отказ Путина использовать украинскую ГТС и предполагала компенсацию нам остаточной стоимости нашей ГТС, в случае прекращения транзита. Если транзит не прекращается(или мы так или иначе используем ГТС не только для личных нужд, но и для транспортировки газа из или в РФ), по крайней мере, РФ прямо говорит и ведет переговоры о его продолжении, то судебных перспектив у иска нет. Любой суд скажет, что ну вот они ж готовы, чо вы упираетесь.
С получением трех миллиардов по Стокгольму тоже понятно, особенно если РФ заплатит деньгами, без всяких взаимозачетов по долгу Януковича.
Непонятно дальше.
Никакого договора не подписано, пока, и это ок. Но не очень ясно, а что именно собираются подписать?
Возможно, потому что Оржель мутит воду, возможно, потому что протокол на русском, я не знаю.
Дело вот в чем.
Весь протокол говорит о том, что будет подписано некое «транспортное соглашение». Но дословно там написано, что компания-организатор и ООО«Оператор газотранспортной системы Украины»(далее ОГТС) заключат «транспортное соглашение(контракт на транзит газа)».
Тут начинаются чудеса. Дело в том, что компания-организатор, согласно тексту документа, это Нафтогаз. Не Газпром.
То есть «договор на транзит газа» (а юридически такого термина не существует, потому хз что имеется ввиду) подпишут украинский Нафтогаз и украинский же оператор нашей ГТС (выделенной из Нафтогаза в процедуре анбандлинга). То есть одна украинская компания управляемая Кабмином и другая такая же компания управляемая Кабмином «заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа)».
ШТО?
Что подпишет Газпром?
Газпром лишь подпишет с ОГТС межоператорское соглашение (позволяет перекачивать газ между Газпромом и ОГТС, если не вдаваться в сложности) и подпишет с Нафтогазом мировые соглашения по судам и «соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины». Что значит эта фраза и что это за соглашение на организацию я не знаю - но это точно не договор транспортировки (юридический термин, который просторечно называют «договор о транзите»).
В чем проблема? Проблема в том, что наш договор о транспортировке российского газа предполагает что газ, который транспортируется, юридически принадлежит РФ. Логично.
И обязательства перед получателями газа по всей фигне несет Газпром, ведь это его газ. Наше дело транспорт, то есть транзит. И Газпром нам за этот транзит ПЛАТИТ. 3 миллиарда баксов по году примерно.
Однако в протоколе написано что-то другое.
Еще раз по таймингу документа.
1.Газпром подписывает с Нафтогазом «соглашение на организацию транспортировки газа».
2.Потом Газпром заплатит бабки, которые должен.
3.А потом две украинские госкомпании Нафтогаз и ОГТС подпишут «договор на транзит». И платить за транзит будет Нафтогаз, как сторона, выходит. Не Газпром.
Это обозначает, что Нафтогаз, выходит, на момент подписания договора с ОГТС должен ВЛАДЕТЬ тем самым российским газом и откуда-то брать прибыль для оплаты транзита вместо Газпрома. Иначе хз что они там транспортировать собираются. То есть в пункте первом Нафтогаз должен этот газ от Газпрома как-то получить и записать себе на баланс.
У меня вопрос. А откуда у Нафтогаза этот газ появится?
Я не знаю, о чем там договорился Оржель, но это НЕ договор о транспортировке (ака договор о транзите). Это нечто другое и из Протокола ПОЧЕМУ-ТО не ясно что именно.
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В итоге получаем, сомнительный контракт на транзит до 2024 года по непонятным тарифам, признание долга до 3 млрд$ и отказ от будущих судов (12 млрд $)
Через 3-4 месяца, после достройки СП2, это контракт будет похерен рашистами!
ЕС и паРашка счастливы при любых раскладах!
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если перевести всё это говно на общепонятный язык,то сказано следующее"-Да,спасибо шведам,Москва выплатит нам 3 миллиарда.Но вот ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ решению мы (вот эти Витренко и Оржель) отказываемся от других исков к "газпрому" на сумму 12 миллиардов потому,что дело это долгое и хлопотное и займёт впемени больше,чем наша команда пробудет у власти и нам не светит радостно сообщить о новой победе.К тому же Москва шантажирует перекачкой газа через нашу ГТС,если не откажемся от исков,а мы.ТУПО как все предшественники поставили на ГТС для бюджета как на основной (и чуть ли не единый крупный) источник постиупления валюты,вместо того,чтобы разрабатывать отрасли,независимые от Москвы..А ещё мы надеемся задобрить уступкой в 12 миллиардов Вовку Путина,который развёл "не-лоха" нашего Вовку по обмену пленными и результатам переговоров,на кои наш Вовочка сильно рвался,рассчитывая не только на селфи с Путиным,но что тот снизойдёт до чего-то из мелких уступок...
Вот так переводится та вся абракатазявра,которую несёт этот хрен в массы,покрывая туманом и непонятными неизвестными "пакетными договорённостями".
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а чого ви не навели арифметичний розрахунок? якщо прощається 12 млрд борг + 3 вже визнаних, то це буде орієнтовно чистими грошима 15 млрд долярів США.
А Україна має доходу від транзиту по повідомленням - 2-3 млрд на рік, якщо помножити досягнення транзиту на 5 років, то виходять заробіток складе за 5 років 5 x 2(3) = 10-15 млрд.
І то не факт, що будуть поставки в таких обсягах. Тобто Україна втратила на наступні 5 років орієнтовно 5-7 млрд долярів США. Тобто, Газпром добре все прорахував, а наші обісралися, бо якби транзит був 10 років, тоді було би вигідно, або хоча би 7 років.
Оце так перемога, я фігєю.
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ну там же сконфуженно сказано этим чиновником "по политическим мотивам.."Вот и всё объяснение.То есть.это "откупные" зеленским путину,чтобы тот его,"не-лоха" больше ПУБЛИЧНО на глазах всего мира не мокал в лужу мордой и "не портил авторитет" как с отказом от обмена пленных и приструнивания тех,на которых "имеет влияние" )
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у Путіна апетит в таких випадках лише стає більшим.
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3 мільярди на рік - то "грязними". Рентабельність там невеличка.
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однозначный проиграш клоуна, фактически как вова ху..ло хотел еще месяц назад так и получил, надеюсть будет сидеть в тюрме как юля ЖДка
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стоп! а як же премії керівництву Нафтогазу - вони ж наче б то виплачені
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Стосовно позовів за захоплення родовищ на шельфі Чорного моря та вишек бойка - теж пробачаємо???
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Зезраду к суду! Но портнов будет стоять на страже, поэтому в Украине шансов нет
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