 Украина получит от "Газпрома" $3 миллиарда и отозвет оставшиеся иски, – Оржель (обновлено)

Об этом Оржель заявил на брифинге, сообщает БизнесЦензор.
"Мы урегулируем вопрос будущих платежей. Это потенциальная возможность победы, но есть видимость того, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в данном случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций о будущих платежа. То есть, решение о $3 миллиардах четко определено, а решения о других будут непосредственно в рамках пакета отозваны", – сказал Оржель.
При этом Оржель подчеркнул, что "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
"Эта сумма, которая зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, еще до Нового года", – сказал он.
Отвечая на вопросы журналистов о других газовых исках Украины против РФ, Оржель рассказал, что их оценивают в около $12 млрд.
"Мы можем говорить, что $12 миллиардов, о которых мы вспоминаем, это потенциальный выигрыш в арбитражах. Есть другие позиции российской стороны, когда она говорила, что также будет подавать в суд. Чрезвычайно важно для нас понять, что $12,2 млрд, это не то, что как мы уже имеем $3 (млрд, – ред.) Три мы непосредственно можем взять уже до нового года, потому что это уже зафиксировано. $12,2 и другие решения пакетно будут пересматриваться и урегулироваться", – сказал Оржель.
В свою очередь глава правления "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что российская компания выплатит украинской стороне $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража (около $3 млрд с учетом пени), а "Нафтогаз" в свою очередь отзовет остальные иски в арбитраже, передают Ведомости.
Исполнительный директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге с Оржелем заявил, что новые исковые требования Украины против РФ урегулируются в рамках пакетного договора о транзите газа.
"Если мы говорим о исковых требованиях в новом арбитраже, то в пакете с продолжением транзита вариант, который предусматривается, это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Это означает, что не останется никаких открытых исковых требований ни у кого из сторон после того, как это пакетное решение будет введено", - объяснил Витренко.
Ранее Оржель сообщил, что Украина и РФ договорились подписать договор о транзите газа на 5 лет.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что НАК направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома". Витренко также напомнил, что "Нафтогаз" требует через арбитраж "компенсировать ущерб, нанесенный действиями "Газпрома", а "финансовый эффект - более $12 млрд.
Как писал БизнесЦензор,Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражей - на поставку и транзит - "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и пытается взыскать эти средства в различных юрисдикциях.
15 февраля 2019 года судебный пристав постановил запретить ряду компаний, в том числе филиалам крупнейших банков в Люксембурге и Gaz Capital S.A. (эмитент прежней основной программы евробондов "Газпрома"), производить платежи в пользу "Газпрома". Это решение фактически остановило активность "Газпрома" на публичном рынке заимствований до регистрации новой программы.
В новом меморандуме впервые сообщается: "Нам также известно о приказе судебного пристава, запрещающем GazAsia Capital S.A. производить платежи в пользу "Газпрома". Эта SPV разместила 10-летние бонды на 65 млрд иен в декабре 2018 года.
Невыгодные "Газпрому" решения люксембургских судов заставили концерн регистрировать программу бондов в другой юрисдикции. Была выбрана Великобритания, суды которой защитили активы "Газпрома" от исков "Нафтогаза". Новой SPV стала британская Gaz Finance plc.
В июне этого года рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинг программы GazAsia Capital S.A. по просьбе "Газпрома".
Меморандум информирует, что 15 апреля 2019 года "Газпром" обратился в люксембургский суд с просьбой оспорить арест и присоединиться к процессу. "Суд отклонил ходатайство "Газпрома". Хотя решение суда по "Газпрому" не было вручено, "Газпром" обжаловал это решение. Слушание апелляции назначено на январь 2020 года", - говорится в меморандуме.
Кроме того, в мае 2019 года люксембургский суд вынес решение о признании и приведении в исполнение решения о выплате "Нафтогазу" по транзитному спору. "Газпром" обратился с ходатайством об отмене решения, апелляционная инстанция приняла ходатайство "Газпрома" - дата слушаний пока не назначена.
Также НАК "Нафтогаз Украины" добилась ареста счетов SPV-компании еврооблигаций "Газпрома" в японских иенах - GazAsia Capital S.A.
?? а шо за пакетные позиции ?? озвучить слабо??
ну или взаимозачёт по долгу янека....
короче деньгами Украина получит ФИГУ
Большинство были ФОПами на третьей группе еще год назад
А тут макроэкономика, инфраструктура, банковское хозяйство.
Гончарук
Медведев
Если бы не природные ресурсы, в РФ бы жили намного беднее Украины.
Украинское правительство есть за что критиковать, но они намного компетентнее россиян.
"Исповедь майдауна. Украинская делегация больше не сможет гадить России в ПАСЕ. Современные достижения Крыма"
Поляки довольно своенравны в своих решениях, и всякие венецианские комиссии на них наезжают, и Меркель они достали до предела, и ничего развиваются, экономика растет.
Будучи студентом МАУП старших курсов работал младшим юристом ООО «Городнянский завод продтоваров». В 2005 году поступил на работу в инвестиционную компанию PRIOR-Invest (Киев) - первоначально юрист, затем с 2006 года возглавлял там юридический отдел. С 2008 года основатель и управляющий партнёр, а также арбитражный управляющий юрфирмы «Constructive Lawyers». С 2009 года президент Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам. Являлся председателем третейского суда в Союзе инвесторов Украины и заместителем гендиректора ООО «Первая украинская индустриально-инвестиционная компания»[8]. С сентября 2015 года возглавлял финансируемый Евросоюзом экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования» (BRDO), созданный по инициативе министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса[9], фокусировавшийся на реформах в экономической сфере
чтобы успешно управлять предприятием надо пройти весь путь от разнорабочего до директора ...предприятие в данном случае государство и оно скажем так еле-еле на плаву...
попомните мои слова.
12 млрд це:
НАК "Нафтогаз України" у новому позові до ПАТ "Газпром" вимагатиме перегляду тарифів на транзит газу з березня 2018 року до грудня 2019 року та сплати прискореної амортизації газотранспортної системи (ГТС) у разі припинення транзиту з 1 січня 2020 року. Оскільки Газпром відмовився застосовувати нові тарифи, то наразі логічно говорити вже про компенсацію за те, що переглянутий тариф не був застосований. Фактично мова йде про різницю між тим, що ми отримали за транзит, і що мали б отримати за переглянутими тарифами. Така різниця становить 11,8 млрд доларів (плюс відсотки). Саме таку суму ми і вимагаємо у якості компенсації", - наголосив Вітренко
Украина НЕ получит от Москвы деньгами НИЧЕГО! будет например взаимозачёт с долгом янека или ещё как эти жулики договорятся
если Украина получит от Москвы 3 млрд дол ДЕНЬГАМИ - я первый поцелую ноги зеленскому
Саме докази агресії та зухвалого ставлення в судах мали стати нашою відповіддю усім евроскептикам.
Олена Зеркаль про свою відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі | DW Ukrainian
2 ч.
Прочитал на сайте КМУ Протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ по газу. Кстати, документ на русском. Ссылка будет в первом каменте.
С судами понятно. Претензия на 12,2 миллиарда опиралась на отказ Путина использовать украинскую ГТС и предполагала компенсацию нам остаточной стоимости нашей ГТС, в случае прекращения транзита. Если транзит не прекращается(или мы так или иначе используем ГТС не только для личных нужд, но и для транспортировки газа из или в РФ), по крайней мере, РФ прямо говорит и ведет переговоры о его продолжении, то судебных перспектив у иска нет. Любой суд скажет, что ну вот они ж готовы, чо вы упираетесь.
С получением трех миллиардов по Стокгольму тоже понятно, особенно если РФ заплатит деньгами, без всяких взаимозачетов по долгу Януковича.
Непонятно дальше.
Никакого договора не подписано, пока, и это ок. Но не очень ясно, а что именно собираются подписать?
Возможно, потому что Оржель мутит воду, возможно, потому что протокол на русском, я не знаю.
Дело вот в чем.
Весь протокол говорит о том, что будет подписано некое «транспортное соглашение». Но дословно там написано, что компания-организатор и ООО«Оператор газотранспортной системы Украины»(далее ОГТС) заключат «транспортное соглашение(контракт на транзит газа)».
Тут начинаются чудеса. Дело в том, что компания-организатор, согласно тексту документа, это Нафтогаз. Не Газпром.
То есть «договор на транзит газа» (а юридически такого термина не существует, потому хз что имеется ввиду) подпишут украинский Нафтогаз и украинский же оператор нашей ГТС (выделенной из Нафтогаза в процедуре анбандлинга). То есть одна украинская компания управляемая Кабмином и другая такая же компания управляемая Кабмином «заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа)».
ШТО?
Что подпишет Газпром?
Газпром лишь подпишет с ОГТС межоператорское соглашение (позволяет перекачивать газ между Газпромом и ОГТС, если не вдаваться в сложности) и подпишет с Нафтогазом мировые соглашения по судам и «соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины». Что значит эта фраза и что это за соглашение на организацию я не знаю - но это точно не договор транспортировки (юридический термин, который просторечно называют «договор о транзите»).
В чем проблема? Проблема в том, что наш договор о транспортировке российского газа предполагает что газ, который транспортируется, юридически принадлежит РФ. Логично.
И обязательства перед получателями газа по всей фигне несет Газпром, ведь это его газ. Наше дело транспорт, то есть транзит. И Газпром нам за этот транзит ПЛАТИТ. 3 миллиарда баксов по году примерно.
Однако в протоколе написано что-то другое.
Еще раз по таймингу документа.
1.Газпром подписывает с Нафтогазом «соглашение на организацию транспортировки газа».
2.Потом Газпром заплатит бабки, которые должен.
3.А потом две украинские госкомпании Нафтогаз и ОГТС подпишут «договор на транзит». И платить за транзит будет Нафтогаз, как сторона, выходит. Не Газпром.
Это обозначает, что Нафтогаз, выходит, на момент подписания договора с ОГТС должен ВЛАДЕТЬ тем самым российским газом и откуда-то брать прибыль для оплаты транзита вместо Газпрома. Иначе хз что они там транспортировать собираются. То есть в пункте первом Нафтогаз должен этот газ от Газпрома как-то получить и записать себе на баланс.
У меня вопрос. А откуда у Нафтогаза этот газ появится?
Я не знаю, о чем там договорился Оржель, но это НЕ договор о транспортировке (ака договор о транзите). Это нечто другое и из Протокола ПОЧЕМУ-ТО не ясно что именно.
Через 3-4 месяца, после достройки СП2, это контракт будет похерен рашистами!
ЕС и паРашка счастливы при любых раскладах!
Вот так переводится та вся абракатазявра,которую несёт этот хрен в массы,покрывая туманом и непонятными неизвестными "пакетными договорённостями".
А Україна має доходу від транзиту по повідомленням - 2-3 млрд на рік, якщо помножити досягнення транзиту на 5 років, то виходять заробіток складе за 5 років 5 x 2(3) = 10-15 млрд.
І то не факт, що будуть поставки в таких обсягах. Тобто Україна втратила на наступні 5 років орієнтовно 5-7 млрд долярів США. Тобто, Газпром добре все прорахував, а наші обісралися, бо якби транзит був 10 років, тоді було би вигідно, або хоча би 7 років.
Оце так перемога, я фігєю.