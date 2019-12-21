 Украина и РФ подпишут газовый договор на 5 лет, – Оржель

Об этом Оржель заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Что очень важно, транзит будет", – сказал Оржель.

Оржель добавил, что Украина получит деньги от РФ в рамках решения Стокгольмского арбитража. "Будет выплачено деньгами и будет выплачено еще до нового года. Украина получит, непосредственно НАК "Нафтогаз Украины", $3 миллиарда, $2,9 миллиарда, если точнее, немного больше $2,9 млрд, относительно тех договоренностей, которые есть", – заявил Оржель.

"Очень важен другой момент – транзит на 5 лет с возможностью пролонгации, которые сейчас предусмотрены на первые 5 лет, еще на следующие 10 лет", – заявил Оржель.

По его словам, минимальный гарантированный объем транзита газа на первые 5 лет составит 65 миллиардов кубометров, следующие годы – по 40 миллиардов кубометров.

"Минимально гарантированные объемы – это первый год – 65 и 40 следующие 4 года. То есть, 65, 40, 40, 40, 40", - сказал Оржель.

Он также добавил, что в связи с уменьшением транзита газа тариф на транспортировку будет увеличиваться. "Стороны понимают, что тариф (за транзит газа) будет расти. Будет определенное увеличение тарифа на транспортировку", – сказал Оржель.

Оржель отметил, что Украина отзовет международные газовые иски против России.

По словам украинского министра, Украина и РФ будут подписывать газовые договор согласно европейским правилам.

"Российская сторона подтвердила, что мы работаем по европейским правилам и методологии, которые еще дают нам возможность четко ссылаться на то, что нет никаких злоупотреблений", - добавил Оржель."

Оржель добавил, что пакетное соглашение предусматривает возможность прямых поставок газа российским "Газпромом" в Украину, однако не содаржит конкретных договоренностей в этом вопросе.

Как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в субботу, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, передает российское агентство "Интерфакс".

"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража ($2,9 млрд)", - сказал он журналистам.

"Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины. Соглашение также предусматривает транзит через Украину 225 млрд кубометров российского газа в течение пяти лет, говорится в сообщении.

Согласно договоренностям, Европейская комиссия гарантирует соответствие нормам ЕС регулирования транспортировки газа на Украине.

Украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования.

С "Оператором ГТС Украины" "Газпром" подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.

Как подчеркнул Миллер, "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

Компания-агент забронирует транспортные мощности на пять лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 год, 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы, при условии установления конкурентного тарифа.

"Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть возможность поставок газа на Украину с ценообразованием на базе NCG.

Согласно решению Стокгольмского арбитража "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд, однако с учетом пени сумма возросла до $2,9 млрд. "Около $2,9 млрд с учетом пени", - подтвердил представитель "Газпрома".

Как сообщалось, накануне Украина и Россия согласовали предварительные условия продолжения транзита российского газа в Европу после 1 января 2020 года, заявили министры энергетики обеих стран Алексей Оржель и Александр Новак по итогам прошедших в четверг в Берлине переговоров. Подробности условий не разглашаются.

Перед этим Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2", а президент РФ Владимир Путин впервые признал решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд плюс проценты.

В пятницу переговоры Украины и России по газу продолжались в Минске.