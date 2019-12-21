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 Booking.com пообещал Еврокомиссии прекратить "манипуляционные приемы" при показе объявлений

Еврокомиссия сообщила в пятницу, что сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com пообещал положить конец "манипуляционным приемам" при показе предложений.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

"Будучи лидером рынка, крайне важно, чтобы такие компании, как Booking.com, выполняли свои обязанности в этой сфере", - заявил еврокомиссар Дидье Рейндерс.

В частности, сервис обязался четко указывать, что сообщение "остался последний свободный номер!" относится только к предложениям на сайте Booking.com, и не отмечать предложения как ограниченные по времени, если их цена не изменится после истечения срока.

Также компания обязана гарантировать, что предложения с пометкой о скидке действительно позволяют клиентам сэкономить, четко указывать итоговую цену и то, предоставляется жилье частным лицом или профессионалом.

В сообщении Еврокомиссии говорится, что компания пообещала внести изменения до 16 июня.

Представители Booking.com не оказались немедленно доступны для комментариев.

По словам Рейндерса, Еврокомиссия и национальные регуляторы продолжат следить за туристическими онлайн-сервисами, чтобы обеспечить справедливое отношение к потребителям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166690
 
 
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