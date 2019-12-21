 Booking.com пообещал Еврокомиссии прекратить "манипуляционные приемы" при показе объявлений

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

"Будучи лидером рынка, крайне важно, чтобы такие компании, как Booking.com, выполняли свои обязанности в этой сфере", - заявил еврокомиссар Дидье Рейндерс.

В частности, сервис обязался четко указывать, что сообщение "остался последний свободный номер!" относится только к предложениям на сайте Booking.com, и не отмечать предложения как ограниченные по времени, если их цена не изменится после истечения срока.

Также компания обязана гарантировать, что предложения с пометкой о скидке действительно позволяют клиентам сэкономить, четко указывать итоговую цену и то, предоставляется жилье частным лицом или профессионалом.

В сообщении Еврокомиссии говорится, что компания пообещала внести изменения до 16 июня.

Представители Booking.com не оказались немедленно доступны для комментариев.

По словам Рейндерса, Еврокомиссия и национальные регуляторы продолжат следить за туристическими онлайн-сервисами, чтобы обеспечить справедливое отношение к потребителям.