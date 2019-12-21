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 Украина экспортировала почти 29 миллионов тонн зерна

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) по состоянию на 20 декабря экспортировали 28,96 млн тонн зерна, что на 7,7 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 14 млн 36 тыс. тонн, ячменя - 3,6 млн тонн, кукурузы - 10,5 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн. Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 178,9 тыс. тонн, что почти на 65 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские аграрии к 10 декабря собрали рекордный урожай зерновых – 75,2 млн тонн, превысив на 1,2 млн тонн прогноз министерства на 2019 год. В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166688
 
 
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