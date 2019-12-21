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 РФ выплатит $3 миллиарда долга перед "Нафтогазом", — помощник президента

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в сегодняшних переговорах в Минске.

Об этом со ссылкой на hromadske сообщает БизнесЦензор.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража", — сообщил Ермак.

Он добавил, что выплата долга "Газпрома" состоится деньгами. Отметим, что ранее обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами Газпрома, которые арестовали по требованию "Нафтогаза" в Европе.

Он отметил, что подробнее про договоренность о газе можно будет узнать во время пресс-брифинга в Офисе президента. Его запланировали на 21 декабря.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166685
 
 
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