 РФ выплатит $3 миллиарда долга перед "Нафтогазом", — помощник президента

Об этом со ссылкой на hromadske сообщает БизнесЦензор.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража", — сообщил Ермак.

Он добавил, что выплата долга "Газпрома" состоится деньгами. Отметим, что ранее обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами Газпрома, которые арестовали по требованию "Нафтогаза" в Европе.

Он отметил, что подробнее про договоренность о газе можно будет узнать во время пресс-брифинга в Офисе президента. Его запланировали на 21 декабря.