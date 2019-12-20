 Итоги недели: Газовый пакт с РФ, нехватка денег в бюджете и война с игорными клубами

ФИНАНСЫ

В Украине ввели в обращение новые бумажные 50 гривен и монеты в 5 гривен

Национальный банк 20 декабря ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен, а также монеты номиналом 5 гривен. Первоначально Нацбанк планирует ввести в обращение по 5 млн новых 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет.

Минфин ограничил финансирование ряда программ из-за нехватки средств

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Минфину приостановить проведение Казначейством платежей по расходам, кроме защищенных статей.

Как пояснила глава Минфина Оксана Маркарова, в этом году за 11 месяцев госбюджет недовыполнен по доходам из-за ряда объективных факторов. При этом Маркарова заверила, что все защищенные расходы финансируются в обычном режиме.

Тем не менее, Кабмин решил осуществить дополнительные внутренние заимствования в объеме до 10 млрд грн для финансирования расходов госбюджета в январе 2020 года.

Минфин впервые разместил облигации внутреннего займа в евро под 2,22% годовых

Министерство финансов на аукционах 17 декабря привлекло в госбюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 11,41 млрд грн, значительно снизив ставки по всем выпускам. В частности, ставка по размещенным на 198,8 млн 6-месячным ОВГЗ в евро составила минимальные в истории 2,22%.

По итогам размещения портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов 19 ноября увеличился на 3,04 млрд грн – до нового рекордного уровня в 113,16 млрд грн.

"Приватбанк" подал иск против Коломойского и Боголюбова на $600 миллионов в Израиле

"Приватбанк" инициировал новое судебное разбирательство против бывших собственников банка в Израиле на $600 миллионов, а также увеличил свои исковые требования в США.

В свою очередь СБУ потребовала от "Приватбанка" впредь согласовывать иски против Коломойского за границей, а бывший сотрудник телеканала Коломойского нардеп Дубинский пообещал заблокировать рассмотрение в Раде законопроекта Кабмина, который делает невозможным возврат "Приватбанка" бывшим собственникам.

Тем временем Шестой апелляционный суд по ходатайству "Приватбанка" приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля об отмене национализации банка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов, которое продолжится 31 января.

Нацбанк оценил потребность 11 банков в капитале в 35 миллиардов

По итогам проведенного Нацбанком в 2019 году стресс-тестирования общая потребность в капитале 11 банков по базовому сценарию составляет 35,3 млрд грн, из них у "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – 23,3 млрд грн.

В случае реализации неблагоприятного сценария уже 18 банков будут нуждаться в докапитализации на 73,8 млрд грн, из них два госбанка – на 45,8 млрд грн.

Рада приняла в первом чтении законопроект о деривативах

Законопроектом предлагается урегулировать функционирование рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры в соответствии с правилами ЕС.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат ухудшил оценку роста ВВП в третьем квартале до 4,1%

По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале 2019 года в годичном измерении вырос на 4,1%, тогда как по оперативным данным его рост ранее оценивался в 4,2%.

ЭНЕРГЕТИКА

Украина и Россия согласовали условия транзита газа после 1 января

Украина и Россия согласовали предварительные условия продолжения транзита российского газа в Европу после 1 января 2020 года, заявили министры энергетики обеих стран по итогам прошедших в четверг в Берлине переговоров. Подробности условий не разглашаются.

Перед этим Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2", а президент РФ Владимир Путин впервые признал решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд плюс проценты.

Переговоры продолжились в двухстороннем формате на следующий день в Минске. Вечером пятницы Офис президента Владимира Зеленского объявил, что Украина и Россия "достигли окончательной договоренности" по транзиту газа и урегулированию взаимных претензий, пообещав уточнить подробности в субботу.

Энергосообщество признало нового оператора ГТС Украины

Секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как нового оператора газотранспортной системы страны.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что отделение ГТС Украины должно быть завершено через несколько дней, а с 1 января новый оператор начнет работу.

Оператор ГТС Украины подписал соглашение для поставок газа из Венгрии и Румынии

Операторы газотранспортных систем Украины и Венгрии – ОГТСУ и FGSZ – подписали межоператорское соглашение о точках присоединения между странами, которое вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее новый оператор ГТС подписал такие соглашения с румынским и польским операторами. Подобные контракты с операторами ГТС Словакии и Молдовы, как ожидается, будут подписаны в ближайшее время.

Рада внесла изменения в закон о Нацкомиссии по тарифам

Закон направлен на выполнение решения Конституционного Суда, им устанавливается, что члены НКРЭКУ назначаются Кабинетом министров. Кроме того, расширены полномочия регулятора на рынке электроэнергии и увеличены отчисления для обеспечения его работы.

Импорт электроэнергии впервые с начала работы нового рынка превысил экспорт

По данным "Укрэнерго", в ноябре суммарный импорт электроэнергии составил 661 тыс. МВт/ч и впервые с начала работы нового рынка электроэнергии на 5% превысил суммарный объем экспорта (629 тыс. МВт/ч).

Минсоцполитики объяснило причины сбоев при монетизации льгот на коммуналку

Министерство социальной политики заявило, что своевременно профинансировало выплату начисленных льгот за жилищно-коммунальные услуги за октябрь и ноябрь, однако возможны перебои с их перечислением поставщикам услуг и информированием граждан из-за технических сложностей.

ВЛАСТЬ

Зеленский предложил ограничить продажу земли до 10 тысяч гектаров в одни руки

Президент Владимир Зеленский предложил уменьшить максимальную площадь концентрации земли при запуске рынка до 10 тыс. га с предлагавшихся ранее 200 тыс. га. Глава государства также назвал безосновательными опасения по поводу рейдерства после введения рынка земли.

Тем временем парламентский комитет всю неделю рассматривал поправки в принятый в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10), однако окончательное согласие не было достигнуто и его рассмотрение во втором чтении состоится уже после Нового года.

Кабмин поручил закрыть работающие под видом лотерей игровые салоны

Кабмин принял решение, которым исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков потребовал до 16:00 20 декабря закрыть все игорные клубы в стране.

Таким образом Кабмин отреагировал на отказ Верховной Рады рассматривать правительственный законопроект о легализации азартных игр. Впрочем, за принятие предложенного комитетом альтернативного законопроекта нардепа Дубинского также не хватило голосов.

Рада приняла закон о контроле за уплатой акцизов без поправок в интересах Коломойского

Верховная Рада приняла закон, призванный улучшить администрирование акцизного налога, провалив перед этим предложенные бывшими сотрудниками "1+1" Дубинским и Василевской-Смаглюк поправки в интересах "Укртатнафты" Игоря Коломойского и партнеров.

После этого "Укртатнафта" пригрозила срывом расписания авиарейсов, переложив уплату акциза на керосин авансом на авиакомпании, а также вновь призвала повысить акциз на автогаз и снизить - на бензин.

Рада приняла закон о легализации добычи янтаря

Законом установлена уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, хранение янтаря и за уклонение от рекультивации земель, а также усовершенствован механизм получения разрешений для легальной добычи. Рада также одобрила снижение с 25 до 10% ставки рентной платы на добычу янтаря.

Зеленский подписал закон о взыскании незаконных социальных выплат

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", которым установлены механизмы возврата неправомерно полученной государственной выплаты.

Рада упростила автономизацию больниц и повысила зарплаты водителям скорых

Принятие закона призвано облегчить и стимулировать процесс автономизации государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, что является критически важным для проведения второго этапа медицинской реформы.

Россия расширила запрет на ввоз товаров из Украины

Россия запретила ввоз из Украины кукурузного крахмала, глюкозы, фруктозы, ряда медицинских изделий, радиаторов и котлов центрального отопления, макулатуры и картона.

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года.

Рада приняла смету на 2019 год для выплаты компенсаций депутатам

Парламент принял постановление о смете Верховной Рады на 2019 год, так как в прошлом году принять его не успели, а сейчас из-за этого депутаты нового созыва не могут получить компенсации расходов на проезд и аренду жилья.

ТРАНСПОРТ

С марта украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту

Кабмин принял решение, предусматривающее, что с 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ для украинцев будет осуществляться только на основании загранпаспорта. В то же время въезжать на Родину украинцы смогут, как и раньше, по внутренним документам.

Кабмин пообещал новые льготы для собственников "евроблях"

Представители правительства и владельцев автомобилей на европейской регистрации достигли компромисса по вопросу растаможки таких авто. После праздников Кабмин рассмотрит и внесет в Раду законопроекты №2342 и №2345 о снижении акциза на ипорт б/у авто и отсрочке штрафов. До их принятия МВД обещает не штрафовать водителей "евроблях".

Тем временем Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об острочке штрафов за нарушения при ввозе автомобилей на европейских номерах до 31 декабря 2019 года.

Кабмин назначил бывшего депутата от партии Порошенко в набсовет "Укрзализныци"

Кабинет министров назначил членами наблюдательного совета АО "Укрзализныця" экс-нардепа от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко и советника министра инфраструктуры Олега Журавлева.

КОРПОРАЦИИ

"Укрнафта" победила в споре с Россией о компенсации за захваченные в Крыму активы

Верховный Суд Швейцарии окончательно отказал Российской Федерации в отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта", ООО "Стабил" и других компаний о взыскании с РФ около $77 млн за захваченные в оккупированном Крыму активы.

Хмельницкий передал "Жуляны" и UDP в управление владельцу обанкротившегося банка "Хрещатик"

Василий Хмельницкий и Андрей Иванов объявили о разделении управления совместными инвестиционными проектами. Теперь девелопером UDP и аэропортом "Киев" будет управлять частный фонд Иванова, хотя Хмельницкий останется мажоритарным акционером этих компаний.

Коломойский возглавил набсовет собственного медиахолдинга

Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1".

"Метинвест" Ахметова сократил выручку из-за падения мировых цен

Группа компаний "Метинвест" сократила выручку по итогам первых трех кварталов 2019 года на 6% – до $8,49 млрд, преимущественно из-за падения мировых цен на металлопродукцию и снижения объемов продаж. EBITDA "Метинвеста" составила $1,23 млрд, что на 39% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Суд восстановил разрешение для "Укрнафты" не платить государству дивиденды за 2018 год

Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение Окружного админсуда Киева, которым по требованию "Укрнафты" было приостановлено действие постановления Кабмина о выплате компанией дивидендов за 2018 год государству на сумму 2,9 млрд грн.

Газовая компания Коломойского хочет принудительно взыскать с Украины $12 миллионов

Верховный суд подтвердил решение Киевского апелляционного суда о признании и исполнении в Украине решения Лондонского арбитража от 6 февраля 2017 года о взыскании с государства в пользу JKX Oil&Gas ущерба на сумму свыше $12 млн, отклонив жалобу Министерства юстиции.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Рада установила монополию генпрокурора на регистрацию уголовных дел против депутатов

Верховная Рада при голосовании за закон об отмене неприкосновенности народных депутатов предусмотрела ряд поправок, усложняющих расследование преступлений нардепов. В частности, теперь начинать их может только генпрокурор.

НАБУ и САП уже призвали президента Владимира Зеленского ветировать принятый Радой закон, поскольку ряд его норм делает невозможным расследование преступлений депутатов.

Агентство по предотвращению коррупции возглавит прокурор Генпрокуратуры

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) конкурсная комиссия 16 декабря выбрала Александра Новикова, который сейчас работает прокурором Генеральной прокуратуры.

В спортклубе "5 элемент" Порошенко прошли обыски

СБУ и ГБР провели обыски в спортивном клубе "5 элемент" Петра Порошенко и Игоря Кононенко в рамках расследования уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко – о купле-продаже "Кузни на Рыбальском" и возможном исчезновении материалов из ситуативной комнаты в Офисе президента.