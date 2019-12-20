 Остатки на валютных счетах Госказначейства на конец ноября превышали 20 миллиардов, – Маркарова (обновлено)

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как свидетельствуют обнародованные Маркаровой материалы, в октябре 2019 года этот показатель был на уровне около 35 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Самый высокий показатель в текущем году остатки на валютном ЕКС показали в июне – свыше 80 млрд грн, после чего они планомерно снижались.

Как сообщалось, остатки средств на ЕКС к началу декабря составили 55,01 млрд грн, что на 3,6% больше по сравнению с показателем на начало ноября.