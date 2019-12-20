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Все про:Казначейство (133) счета (174) Маркарова (163)

 Остатки на валютных счетах Госказначейства на конец ноября превышали 20 миллиардов, – Маркарова (обновлено)

Остатки на валютном Едином казначейском счету (ЕКС) по состоянию на начало ноября 2019 года превышали 20 млрд грн.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как свидетельствуют обнародованные Маркаровой материалы, в октябре 2019 года этот показатель был на уровне около 35 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Самый высокий показатель в текущем году остатки на валютном ЕКС показали в июне – свыше 80 млрд грн, после чего они планомерно снижались.

Как сообщалось, остатки средств на ЕКС к началу декабря составили 55,01 млрд грн, что на 3,6% больше по сравнению с показателем на начало ноября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166637
 
 
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но сегодня 20 декабря что втюхивает эта тетка Остатки на валютных счетах Госказначейства на конец ноября превышали 20 миллиардов, – Маркарова - Цензор.НЕТ 8672
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