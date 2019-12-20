 Вклад чистого экспорта в рост ВВП стал положительным впервые с конца 2015 года, – НБУ

Об этом говорится в комментарии НБУ относительно изменения реального ВВП в третьем квартале 2019 года, передает БизнесЦензор.

"Рост экспорта ускорился до 13,5% г/г, прежде всего благодаря высокому урожаю зерновых и масличных культур, а также более быстрым темпам уборки поздних зерновых и масличных культур. Рост импорта, наоборот, замедлился (до 6,2% г/г) вследствие уменьшения импорта угля и нефтепродуктов. Соответственно, вклад чистого экспорта в рост реального ВВП впервые с конца 2015 года стал положительным (2,2 п.п.), несмотря на ревальвационный тренд гривни", - сказано в комментарии.

По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале 2019 года экономика Украины выросла на 4,1% в годовом измерении (г/г), опередив прогноз НБУ, опубликованный в Инфляционном отчете за октябрь 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП в третьем квартале составит 3,5% г/г. Среди основных причин более быстрого, чем ожидалось, роста экономики более высокие темпы роста внутреннего - как потребительского, так и инвестиционного - спроса, а также наращивание экспорта.

В нем также отмечается, что развернутые данные по росту реального ВВП за третий квартал 2019 года свидетельствуют о сохранении значительных темпов роста внутреннего спроса. В то же время ожидаемое ослабление показателей сельского хозяйства (из-за сбора урожая преимущественно в третьем квартале) и промышленности (вследствие определенного ухудшения внешней конъюнктуры) обусловит замедление экономического роста в четвертом квартале. Поэтому остается актуальным прогноз НБУ по росту ВВП на 2019 год из октябрьского Инфляционного отчета - 3,5% г/г. Обновленный макроэкономический прогноз НБУ объявит 31 января 2020 года.