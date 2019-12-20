 Dragon Capital купил склады книжного "Клуба семейного досуга" под Харьковом

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital, передает БизнесЦензор.

Стоимость сделки не разглашается.

Логистический комплекс класса А общей площадью 13 132 кв. м в с. Солоницевка под Харьковом введен в эксплуатацию в 2009 году. Дистрибьюторский центр "Клуб семейного досуга", владельцем которого является М.О.Т. Invest, остается арендатором в объекте после покупки.

По словам управляющего директора фонда прямых инвестиций Dragon Capital Владимира Тимочко, это уже десятая сделка инвесткомпании в складском секторе с 2016 года, благодаря которой общая площадь логистического портфеля достигла 303 тыс. кв. м.

"Эта сделка является первой инвестицией Dragon Capital в этом секторе за пределами Киевской области, а также нашей первой инвестицией в недвижимость Харькова", – отметил топ-менеджер.

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Как сообщалось, в начале декабря Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской Dragon Capital Investments Limited на приобретение ООО "Ю Си Риал Истейт", которое зарегистрировано по ул.Заводская, 50 в пгт Солоницевка под Харьковом в направлении Киева.

Согласно данным веб-сайта книжного "Клуба семейного досуга" (КСД), по этому адресу действует дистрибьюторский центр компании, в котором более 250 человек, что дает возможность ежеквартально направлять около 500 тыс. посылок, поставлять сеть фирменных розничных магазинов, а также обеспечивать работу с партнерами издательства.

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ООО "Ю Си Риал Истейт" создано в 2017 году. Учредителем компании является "М.О.Т.Инвест" (Австрия), конечным бенефициаром – граждане Германии Мехмет Зафер Токер и Стив Беер, а также гендиректор издательства "КСД" Олег Шпильман.

Чистая прибыль "Ю Си Риал Истейт" в 2018 году составила 5 млн грн, выручка – 8,9 млн грн. Текущие обязательства на конец 2018 года составляли 64,7 млн грн, нераспределенная прибыль – 63,7 млн грн. Размер уставного капитала предприятия составляет 28,9 тыс. грн.

Австрийская "М.О.Т.Инвест" также является владельцем дочернего предприятия с иностранными инвестициями "Книжный клуб "КСД" (Харьков). Компания в 2018 году сократила чистую прибыль в 4,6 раза, до 10,38 млн грн. Выручка компании снизилась на 5,3% и составила 558,9 млн грн. Уставный капитал "М.О.Т.Инвест" составляет 8,1 млн грн.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.