 На Закарпатье почти 10 тысяч потребителей используют Viber для оплаты за газ

За год количество потребителей газа, которые пользуются этим сервисом, выросло в 17 раз, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ООО "Закарпатгаз Сбыт".

"Вайбер-бот один из самых популярных наших сервисов. У современных клиентов смартфон всегда под рукой. Поэтому, когда появилась возможность с его помощью быстро и удобно управлять газовым счетом и оплачивать газ, значительно возросло количество пользователей чат-бота "7104ua", – прокомментировала директор "Закарпатгаз Сбыта" Виктория Томинец.

С помощью вайбер-бота можно передавать показания счетчика газа, следить за состоянием счета, просматривать историю оплат, скачивать квитанции и оплачивать газ по пяти личным счетам.

"Вчера к нам в Центр обслуживания клиентов пришел необычный клиент. Сам святой Николай! Попросил зарегистрировать вайбер-бот. Этот сервис очень удобен, поскольку позволяет за 2-3 минуты передать показания счетчика или оплатить потребленный газ", – поделилась менеджер Центра обслуживания клиентов в Ужгороде Мария Рущак.

В компании напомнили, что для регистрации потребителю следует указать номер лицевого счета, сумму последнего платежа за газ или номер счетчика газа. Паблик-аккаунт в Viber позволяет пользоваться сразу несколькими лицевыми счетами. Зарегистрироваться можно с помощью детальной инструкции – https://viber.104.ua/, или отсканировав соответствующий QR-код.