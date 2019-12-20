 Власти Киева решили нанять наблюдательный совет для "Киевтеплоэнерго"

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, комментируя принятое Киевсоветом решение о введении наблюдательных советов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Создание наблюдательных советов в коммунальных предприятиях столицы – это историческое решение и новая практика, что, безусловно, будет способствовать внедрению более прогрессивных методов управления и контроля эффективности", – заявил Пантелеев.

По словам чиновника, на работу в набсовет компании планируется нанять международных специалистов.

"Мы надеемся привлечь международных высококвалифицированных специалистов. Требования отбора независимых членов – соответствующий опыт, компетентность, добродетель, прозрачность и другие", – уточнил Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА отметил, что для "Киевтеплоэнерго" создание наблюдательного совета станет частью стратегического плана развития предприятия, который реализуется совместно с международными партнерами.