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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:КГГА (524) Киев (2344) наблюдательный совет (271) Киевтеплоэнерго (106)

 Власти Киева решили нанять наблюдательный совет для "Киевтеплоэнерго"

Власти Киева планируют создать наблюдательные советы в ряде коммунальных предприятий, в частности, в "Киевтеплоэнерго".

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, комментируя принятое Киевсоветом решение о введении наблюдательных советов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Создание наблюдательных советов в коммунальных предприятиях столицы – это историческое решение и новая практика, что, безусловно, будет способствовать внедрению более прогрессивных методов управления и контроля эффективности", – заявил Пантелеев.

По словам чиновника, на работу в набсовет компании планируется нанять международных специалистов.

"Мы надеемся привлечь международных высококвалифицированных специалистов. Требования отбора независимых членов – соответствующий опыт, компетентность, добродетель, прозрачность и другие", – уточнил Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА отметил, что для "Киевтеплоэнерго" создание наблюдательного совета станет частью стратегического плана развития предприятия, который реализуется совместно с международными партнерами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166625
 
 
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