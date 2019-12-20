 Рада продлила налоговые льготы для упрощенной реструктуризации кредитов

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2358 во втором чтении с поправками проголосовало 277 народных депутатов.

Ко второму чтению к законопроекту было подано 6 поправок, которые были учтены комитетом.

В пояснительной записке к документу целью его разработки указано создание действенного механизма для проведения финансовой реструктуризации украинских предприятий. Для этого законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс.

В частности, законом продлена до 1 января 2023 года временная норма относительно освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке должником товаров с целью погашения его задолженности перед кредиторами в процессе проведения процедуры финансовой реструктуризации, а также распространить такое освобождение на операции по поставке товаров поручителем (залогодателем, ипотекодателем).

Также освобождены от налогообложения НДС операции банков и других финансовых учреждений по продаже вышеуказанного имущества, которое было получено ими от должников или поручителей.

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Кроме того, закон уточняет правила определения базы налогообложения НДС операций по поставке товаров, которые были возвращены лизингополучателем лизингодателю по договору финансового лизинга в связи с его ненадлежащим исполнением.

По налогу на прибыль предприятий продлена до 1 января 2023 года временная норма относительно особенностей учета этого налога в процессе финансовой реструктуризации.

Также внесены терминологические изменения в пункт 37 подраздела 10 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, которым определены особенности выполнения контролирующими органами плана реструктуризации или плана санации.

Как отмечается пояснительной записке, первая процедура финансовой реструктуризации по принятым в 2016 году правилам стартовала 15 мая 2017 года. С тех пор и по сей день было начато 34 процедуры, из которых 25 уже завершены, а 9 – в процессе. В денежном эквиваленте это составляет 44,8 млрд грн, из которых успешно реструктуризировано 36,5 млрд грн, в процессе – 8,3 млрд грн.

19 сентября Верховная Рада приняла закон, которым продлила еще на три года действие процедуры финансовой реструктуризации и усовершенствован ее механизм.

"Соответственно существует потребность и в продлении действия налоговых норм, применяемых в процедурах финансовой реструктуризации", – сказано в пояснительной записке.