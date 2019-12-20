 Рада отложила запуск единой системы трансплантации еще на год

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2457 во втором чтении проголосовали 320 народных депутатов.

Законом отложен запуск Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕДИСТ) еще на год – до 1 января 2021 год.

Также установлено, что до начала работы системы организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Законом также внесены изменения в части регулирования трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят наладить механизм взаимодействия с реестрами гемопоэтических стволовых клеток за рубежом и использовать негосударственные реестры для наполнения национальной базы данных доноров стволовых клеток.

При этом законом установлено, что Государственная информационная система сопровождения трансплантации состоит из Единой государственной информационной системы трансплантации и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

При этом законом заменен центральный орган власти, который будет отвечать за вопросы трансплантации – им станет координационный центр по вопросам трансплантации, как специализированное государственное учреждение при Минздраве.

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Как сообщалось, Кабинет министров 18 декабря продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год.

Напомним, в начале декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку запуска Единой информационной системы трансплантации до 1 января 2021 года.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла закон №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку", в котором предусмотрена отсрочка введения в действие нового закона о трансплантации до 1 января 2020 года, что позволит пролонгировать до 31 декабря 2019 года закон о трансплантации, который действовал ранее. Таким образом парламент разблокировал приостановленную в настоящее время трансплантацию органов из-за неготовности госреестров.