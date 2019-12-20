 "Укрнафта" пригрозила Кабмину сокращением добычи нефти

Об этом говорится в заявлении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Искусственные ограничения на реализацию продукции негативно сказываются на финансовом состоянии компании и ее возможности инвестировать в развитие бизнеса, а значит "Укрнафта" ожидает сокращение объемов добычи нефти и газа в следующем году", - говорится в заявлении.

В компании сообщили, что, по подсчетам специалистов Офиса эффективного регулирования BRDO, стартовые цены на аукционах "Укрнафты" завышены на 600-700 грн за тонну (с НДС) по сравнению с ценой импортной нефти.

Отмечается, что до перехода на государственную службу, главой экспертно-аналитического центра Офиса эффективного регулирования BRDO был действующий премьер-министр Алексей Гончарук. В этой же структуре работал и министр энергетики Алексей Оржель.

Методологию такой оценки специалистами Офиса эффективного регулирования BRDO "Укрнафта" в своем пресс-релизе не уточняет.

В то же время, сравнение цен 19 аукционов ПАО "Укрнафта", которые состоялись на УМВБ и УЭБ в период с января 2018 по сентябрь 2019 года, и среднемесячных за этот период таможенных цен нефтяного сырья, публикуемым Государственной службой статистики, показывает противоположный результат.

Как отмечает издание, в отдельных случаях стартовая цена нефти "Укрнафты" на день проведения аукциона действительно может быть выше текущей импортной цены. Это может происходить, во-первых, из-за скачков курса гривни, во-вторых, из-за того, что цены определяются средней котировкой за 15 дней до подачи заявки на проведение торгов. При этом, обычно в таких случаях аукционы признаются несостоявшимися, а ресурс перевыставляется на дополнительные аукционы.

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С 2018 года "Укрнафта" добивалась снижения стартовой цены на свою нефть, которая по решению правительства должна продаваться на аукционах. В частности, она просила привязать ее нефть к котировкам более дешевого сорта Urals в порту Новороссийска, а также приравнять цену к экспортному паритету, то есть вычесть из нее возможные логистические затраты.

По оценкам "Консалтинговой группы А-95", за счет появления затрат на транспорт нефти до портов и перевалку нынешний расчетный уровень цен снизится на $35-40 за тонну. С учетом добычи в 2018 году 1,35 млн тонн нефти недополученный доход "Укрнафты" составит $47,5 млн или около 1,275 млрд грн.

Поводом для снижения стартовой цены в "Укрнафте" называют отсутствие спроса на ее нефть и неритмичность проведения на аукционах. При этом в 2018 году при добыче нефти с конденсатом 1,45 млн тонн на аукционах было продано 1,46 млн тонн. За девять месяцев 2019 года - 935 тыс. тонн при добыче 1,1 млн тонн.

С 2003 года менеджмент "Укрнафты" контролируется группой "Приват", которой принадлежит более 43% акций компании. Более 95% энергоресурсов, производимых компанией - нефть, природный газ, LPG - реализуется структурам из орбиты группы "Приват". НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция, а также большинство в наблюдательном совете "Укрнафты". Однако НАК практически не принимает участия в управлении "Укрнафтой". По состоянию на июнь 2019 года "Укрнафта" является крупнейшим должником государственного бюджета. По оценкам НАК "Нафтогаз Украины", ее долг с учетом штрафов и пени составляет 30 млрд грн.