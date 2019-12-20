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Все про:ЕБРР (449) инвестиции (860) малый бизнес (58)

 ЕБРР выделит 250 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в странах Восточного партнерства

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский союз расширяют свою поддержку малых и средних предприятий (МСП) в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине и Армении

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ЕБРР предоставит кредитные линии на сумму более 250 млн евро местным финансовым учреждениям для развития бизнеса в регионах. Займы помогут МСП воспользоваться возможностями, которые открывают зоны свободной торговли (DCFTA), а также другие соглашения о партнерстве с ЕС", - сказано в сообщении.

В свою очередь ЕС предоставляет гранты технической помощи общим объемом 67,6 млн евро для поддержки этих инвестиций.

Ожидается, что новые средства ЕБРР и ЕС будут доступны во всех шести странах Восточного партнерства. Кредитные ресурсы ЕБРР уже доступны в Грузии, Молдове и Украине - странах, которые ранее подписали соглашение о свободной торговле с ЕС.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 27 млрд евро более чем в 1,2 тыс. проектов в 6 странах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166584
 
 
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