 Кабмин пообещал новые льготы для собственников "евроблях"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по итогам совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука, главы МВД Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и главы общественной организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича, передает БизнесЦензор.

Участники организации "Автоевросила" требовали рассмотреть два законопроекта – №2342 и №2345.

Кабинет министров пообещал рассмотреть эти два законопроекта сразу на первом заседании в новом году – 14 января.

"После заседания правительства этот вопрос в течение месяца урегулируется в Верховной Раде. Благодаря принятию этих двух законов, владельцы автомобилей на европейских номерах смогут законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто. До принятия новых законов, полиция штрафовать не будет", – сказано в сообщении МВД.

Законопроектом №2342 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза" предлагается временно, в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу законопроекта как закона ввести налоговые льготы на импорт старых б/у автомобилей.

В частности, временно исключить возрастной коэффициент при определении ставки акцизного налога для транспортных средств, которые уже ввезены на территорию Украины, а также упростить импорт авто.

Кроме того, законопроектом предложено с 1 января 2021 года, в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, исключить из перечня подакцизных товаров "автомоби легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, транспортные средства для перевозки грузов".

Законопроектом №2345 "О внесении изменений в Таможенный кодекс относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" предложено сроком на 180 дней приостановить норму о применении повышенных штрафов за нарушения правил растаможки авто.