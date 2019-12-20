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Все про:авто (2176) Кабмин (3741) МВД (189) евробляхи (70) Гончарук_Алексей (166)

 Кабмин пообещал новые льготы для собственников "евроблях"

Представители власти и владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") в ходе совещания в пятницу достигли компромисса по вопросу растаможки таких авто.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по итогам совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука, главы МВД Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и главы общественной организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича, передает БизнесЦензор.

Участники организации "Автоевросила" требовали рассмотреть два законопроекта – №2342 и №2345.

Кабинет министров пообещал рассмотреть эти два законопроекта сразу на первом заседании в новом году – 14 января.

"После заседания правительства этот вопрос в течение месяца урегулируется в Верховной Раде. Благодаря принятию этих двух законов, владельцы автомобилей на европейских номерах смогут законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто. До принятия новых законов, полиция штрафовать не будет", – сказано в сообщении МВД.

Законопроектом №2342 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза" предлагается временно, в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу законопроекта как закона ввести налоговые льготы на импорт старых б/у автомобилей.

В частности, временно исключить возрастной коэффициент при определении ставки акцизного налога для транспортных средств, которые уже ввезены на территорию Украины, а также упростить импорт авто.

Кроме того, законопроектом предложено с 1 января 2021 года, в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, исключить из перечня подакцизных товаров "автомоби легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, транспортные средства для перевозки грузов".

Законопроектом №2345 "О внесении изменений в Таможенный кодекс относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" предложено сроком на 180 дней приостановить норму о применении повышенных штрафов за нарушения правил растаможки авто.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166583
 
 
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Все , слава яйцам отменят акцизы. Остаётся: 20% НДС + 10% пошлина + 3-5% ПФ (всё-равно многовато).
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А подоходный, подоходный када отменют? Вон крутэлыкам ******** отменяют, а простым зебилам када хорошо исделают?
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Чего плохо живём?
Потому, что высокие налоги.
Почему высокие налоги?
Потому, что плохо живём.
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Супер! А те кто до августа растаможил (согласно Закона), ЛОХИ! Или как назвать законопослушных граждан?
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но вы же называли лохами тех кто покупал авто на укррегистрации значит вы лохи еще и продажные
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