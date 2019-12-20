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 Энергетика, Социальная политика
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Все про:выплаты (104) страхование (256) шахтеры (186)

 Фонд соцстрахования выплатил пострадавшим шахтерам 4,5 миллиарда

В течение 11 месяцев 2019 года Фонд социального страхования Украины направил 4,52 млрд грн на страховые выплаты шахтерам, пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и членам их семей. По сравнению с тем же периодом прошлого года расходы по этому направлению выросли на 10%.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

В частности, на ежемесячные страховые выплаты направлено 4,4 млрд грн. Указанные выплаты ежемесячно финансируются для 88,6 тыс. пострадавших шахтеров и членов их семей, что составляет 43% от общего количества получателей страховых выплат.

Средний размер страховой выплаты на одного пострадавшего шахтера составил 4 584,48 грн.

Ежемесячная страховая выплата устанавливается пострадавшему в случае частичной или полной потери профессиональной трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Выплата компенсирует потерянный заработок или его часть в соответствии со степенью утраты трудоспособности. Также указанная страховая выплата назначается лицам, имеющим на это право, в случае смерти потерпевшего.

В целом в случае наступления страхового случая ФССУ предоставляет:

  • помощь в связи с временной нетрудоспособностью до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
  • единовременное пособие в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности или смерти пострадавшего;
  • ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть утраченного заработка пострадавшего;
  • страховую выплату пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;
  • ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти пострадавшего;
  • возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением умершего.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166576
 
 
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