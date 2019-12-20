 Фонд соцстрахования выплатил пострадавшим шахтерам 4,5 миллиарда

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.
В частности, на ежемесячные страховые выплаты направлено 4,4 млрд грн. Указанные выплаты ежемесячно финансируются для 88,6 тыс. пострадавших шахтеров и членов их семей, что составляет 43% от общего количества получателей страховых выплат.
Средний размер страховой выплаты на одного пострадавшего шахтера составил 4 584,48 грн.
Ежемесячная страховая выплата устанавливается пострадавшему в случае частичной или полной потери профессиональной трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Выплата компенсирует потерянный заработок или его часть в соответствии со степенью утраты трудоспособности. Также указанная страховая выплата назначается лицам, имеющим на это право, в случае смерти потерпевшего.
В целом в случае наступления страхового случая ФССУ предоставляет:
- помощь в связи с временной нетрудоспособностью до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
- единовременное пособие в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности или смерти пострадавшего;
- ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть утраченного заработка пострадавшего;
- страховую выплату пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;
- ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти пострадавшего;
- возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением умершего.