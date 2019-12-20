[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.16 25.66
 Власть
  508  0
Все про:Кабмин (3741) назначение (485) ГНСУ (34) ГФС (1398) Гончарук_Алексей (166) Государственная таможенная служба (4)

 Кабмин назначил главе Таможенной службы двух новых заместителей

Кабинет министров уволил назначенных в конце ноября - начале декабря заместителей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Петухова и Дениса Шендрыка в связи с переходом на другую работу.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина №1295-р и № 1296-р обнародовано на официальном правительственном портале.

Другими своими распоряжениями от 18 декабря №1299-р и №1300-р Петухов и Шендрык назначены заместителями председателя Государственной таможенной службы.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Дениса Шендрыка заместителем председателя ГФС 11 декабря, а Сергея Петухова – 27 ноября.

Согласно поданной перед назначением декларации за 2018 год, Денис Шендрык работал в ООО "Прайсуотерхаускуперс", где в прошлом году получил 1,16 млн грн зарплаты. В то же время его жена – Виталия Шендрык – работала в ГФС, где получила за год 257,95 тыс. грн зарплаты.

С июля 2015 года до сентября 2019 года Сергей Петухов был заместителем министра юстиции по вопросам евроинтеграции. Весной этого года участвовал в конкурсе на должность главы новой Налоговой службы, но его победителем стал замминистра финансов Сергей Верланов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166575
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский игорный бизнес Кабмин Киев Транзит газа Шеремет
 
 
 
 
 
 вверх