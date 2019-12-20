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 "Укрпошта" повысила тарифы на международные отправления с 1 января

С января 2020 года АО "Укрпошта" повышает тарифы на международные отправления в нескольких категориях.

Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Меняется стоимость доставки мелких пакетов в страны зоны 1 и зоны 3: для отправки массой до 250 граммов растет на $0,25, а от 250 граммов до 2 килограммов - на $0,5", - отметили в "Укрпоште".

То есть для отправлений с учетом сбора за рекомендуемый статус (этот сбор не меняется) и НДС финальный тариф к оплате без скидок составит: на мелкие пакеты весом 0-250 грамм - от $6 до $6,3, весом 250-500 грамм - от $11,4 до $12. Повышение составит 3-5% (тарифы указаны в долларах США без НДС).

Относительно посылок массой от 10 кг меняется тариф только для четырех стран: Великобритания, Канада, Россия и США.

В то же время, как отметили в "Укрпоште", стоимость доставки в страны Зоны 2 остается неизменной.

Кроме того, "Укрпошта" нашла возможности не изменять тарифы на ключевых направлениях и продуктах доставки на экспорт из Украины и сохранить программу накопительной скидки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166573
 
 
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