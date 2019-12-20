 Лаборатория "Ивано-Франковскгаза" впервые в Украине получила сертификат на калибровку счетчиков

Как сообщает пресс-служба компании, теперь все заводы-производители промышленных счетчиков могут проверить метрологические характеристики приборов в Украине (в рабочих условиях эксплуатации) в соответствии с Европейскими нормами и правилами и не должны тратить большие средства и везти счетчики за границу на калибровку, передает БизнесЦензор.

"В отличие от других лабораторий, используемых при калибровке воздуха, лаборатория "Ивано-Франковскгаза" работает на природном газе. Для этого калибровочная установка подключена к газопроводу высокого давления. Это означает, что метрологические характеристики промышленных счетчиков проверяются в условиях максимально приближенных к условиям их эксплуатации. Аналогов такой лаборатории в Украине нет", – сказано в сообщении.

В ноябре 2019 года лаборатория "Ивано-Франковскгаза" для поверки и калибровки счетчиков на природном газе подтвердила свою аккредитацию. Министерство экономического развития и торговли предоставило лаборатории сертификат калибровки научного метрологического центра.

"Заводы-производители промышленных газовых счетчиков, перед тем как выпустить новый счетчик в продажу, а также предприятия, использующие такие приборы учета, обращаются к нам, для их калибровки. Это проверка соответствия метрологических характеристик счетчика паспортным показателям, которая оформляется протоколом", – пояснил главный метролог АО "Ивано-Франковскгаз" Олег Кашуба.

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Сертификат подтверждает, что оборудование, инструменты и регламенты работы лаборатории соответствуют всем Европейским нормам и правилам. Для этого специалисты лаборатории постоянно повышают квалификацию и обмениваются опытом с европейскими коллегами.

Сейчас лаборатория может калибровать в год более 200 приборов учета различного типоразмера. В планах газовиков – модернизация лаборатории для увеличения ее мощностей. Поэтому уже в следующем году все заводы-производители и предприятия смогут сэкономить и проверить на 100% свои промышленные счетчики в Украине.