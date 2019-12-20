 SkyUp возобновил сезонные рейсы из Киева в Татры

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям до 27 февраля 2020 года включительно.

Билеты продаются по цене от 1 150 грн в одну сторону с учетом перевозки только 7 кг ручной клади и от 1 750 грн с учетом перевозки дополнительно 23 кг багажа.

SkyUp позволяет перевозить оборудования для катания на лыжах или сноуборде без дополнительной платы, если его вес входит в норму багажа, а габариты по сумме трех измерений не превышают 300 см.

В случае превышения нормы перевозки багажа, предусмотренной билетом, спортинвентарь перевозится по цене 25 евро в одну сторону.