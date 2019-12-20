[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.16 25.66
 Транспорт
  142  0
Все про:Киев (2344) Словакия (100) авиасообщение (1413) SkyUp (126)

 SkyUp возобновил сезонные рейсы из Киева в Татры

SkyUp 19 декабря возобновил сезонные рейсы из Киева в словацкий город Попрад, расположенный у подножия Высоких Татр.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям до 27 февраля 2020 года включительно.

Билеты продаются по цене от 1 150 грн в одну сторону с учетом перевозки только 7 кг ручной клади и от 1 750 грн с учетом перевозки дополнительно 23 кг багажа.

SkyUp позволяет перевозить оборудования для катания на лыжах или сноуборде без дополнительной платы, если его вес входит в норму багажа, а габариты по сумме трех измерений не превышают 300 см.

В случае превышения нормы перевозки багажа, предусмотренной билетом, спортинвентарь перевозится по цене 25 евро в одну сторону.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166562
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский игорный бизнес Кабмин Киев Транзит газа Шеремет
 
 
 
 
 
 вверх