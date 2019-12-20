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Все про:Кабмин (3741) назначение (485) руководство (112)

 Кабмин распространил практику создания директоратов на все министерства

Кабинет министров распространил практику создания директоратов на все министерства с 2020 года.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление на официальном правительственном портале, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министерствам, Национальному агентству по вопросам госслужбы подавать каждый месяц до 5 числа Кабмину информацию о состоянии реформирования соответствующих органов, в частности, количества государственных служащих, которые назначены на вакантные должности госслужбы в директоратах, генеральных департаментах", – говорится в документе.

Помимо этого, правительство поставило цель до конца 2020 года внедрить и заполнить до 2 тыс. должностей по вопросам реформ вместо 3 тыс., как предполагалось ранее.

При этом эксперты по вопросам реформ вводятся не только в секретариат Кабмина и министерства, но и в Офис президента Украины, центральные органы исполнительной власти.

Постановлением также устанавливается количество должностей специалистов по вопросам реформ: Минэкономики – 149, Минэкоэнерго – 150, Мининфраструктуры – 105, МОЗ – 133, МОН – 120, Минрегион – 129, Минфин – 113, Минкульт – 108, Минцифры – 150, Минюст – 115, а также МВС – 150, Минветеранов – 90, МИД – 21, Минобороны – 100.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166561
 
 
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